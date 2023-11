Amerykańska agencja zmienia prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski

We wtorek w raporcie poświęconym perspektywom gospodarczym dla rynków wschodzących w I kw. 2024 roku firma S&P Global Ratings poinformowała o zmianie prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. "Podwyższyliśmy prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na 2024 r. do 3,1 proc. z 3 proc. w związku z umiarkowaną poprawą perspektyw inwestycyjnych" – stwierdzono w raporcie S&P. S&P prognozuje także, że wzrost PKB w 2025 r. sięgnie 3 proc., zaś w 2026 r. będzie to 2,9 proc. Z kolei w tym roku przewiduje 0,6 proc. wzrostu PKB.

Inflacja w Polsce. Czego możemy się spodziewać?

Analitycy firmy spodziewają się także, że inflacja w Polsce na koniec tego roku wyniesie 10,9 proc., w 2024 r. spadnie do 6 proc., a w roku 2025 obniży się to 4,1 proc. Dopiero w 2026 r., zdaniem S&P, inflacja spadnie w granice celu inflacyjnego NBP – 2,5 proc. plus/minus 1 proc. – i wyniesie 3,4 proc. Z prognoz agencji wynika również, że na koniec br. główna stopa procentowa NBP wyniesie 5,75 proc., czyli tyle, ile wynosi obecnie, oraz utrzyma się na tym poziomie do końca 2024 r. W roku 2025 stopa referencyjna ma zostać obniżona do 4,75 proc., zaś w roku 2026 spadnie do 3 proc. Zdaniem S&P bezrobocie w Polsce na koniec tego roku wyniesie 2,8 proc. i na tym poziomie utrzyma się przez kolejne trzy lata, czyli od 2024 r. do 2026 r. (na koniec III kw. 2023 r. bezrobocie liczone wg BAEL wyniosło w naszym kraju 2,7 proc.). Według prognoz S&P kurs złotego do dolara na koniec 2023 r. wyniesie 4,15 zł (we wtorek średni kurs NBP wynosił 3,97 zł). Na koniec 2024 r. prognoza mówi o kursie dolara 3,9 zł, na koniec 2025 r. – 4,1 zł, zaś na koniec 2026 r. – 4,15 zł.