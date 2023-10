Polska liderem Europy. Przegraliśmy tylko z jednym krajem na świecie

Centrum Usług Wspólnych (CUW) (ang. shared services center) jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna. Jej głównym zadaniem jest świadczenie usług na rzecz danej grupy kapitałowej przedsiębiorstwa wielozakładowego czy też administracji publicznej samorządowej lub rządowej.

Zgodnie z raportem Global Shared Services & Outsourcing Survey 2023 firmy doradczej Deloitte, w obliczu dynamicznych zmian gospodarczych centra usług biznesowych wciąż priorytetowo traktują kwestię redukcji kosztów. Wskazano, iż ok. 70 proc. centrów Global Business Services (GBS) planuje reorganizację portfela usług świadczonych w modelu GBS przy zachowaniu dotychczasowych lokalizacji. W przypadku decyzji o zmianie lokalizacji ponad połowa z nich jest podyktowana dążeniem do obniżenia kosztów. "Warto również zwrócić uwagę na to, że istotna część zmian lokalizacji wynika z poszukiwania pracowników o określonych kompetencjach" – wskazano.