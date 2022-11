"Nie można wykluczyć scenariusza recesyjnego". Główny ekonomista państwowej spółki o prognozach

Polska gospodarka w 2023 roku może wyhamować. Spodziewamy się, że tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) zwolni do nieco poniżej 1 procenta - napisał w czwartkowym komentarzu główny ekonomista PZU Dawid Pachucki. Jednocześnie zaznaczył - wskazując na listopadową projekcję Narodowego Banku Polskiego - że "nie można też wykluczyć scenariusza recesyjnego". Dla porównania w tym roku wzrost gospodarczy ma wynieść "blisko 4,5 procent".

Rząd w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej założył, że w 2023 roku realne tempo wzrostu PKB w Polsce obniży się do 1,7 proc. z 4,6 proc. w 2022 roku. W czwartkowym komentarzu o tym, co może czekać polską gospodarkę w najbliższych miesiącach napisał główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.