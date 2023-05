Kalendarz gospodarczy. Na to warto zwrócić uwagę w tym tygodniu

Najnowsze dane o inflacji

"Według naszych szacunków stopa inflacji obniżyła się w maju do 13,4 proc. rdr z 14,7 proc. w kwietniu po wzroście cen o 'zaledwie' 0,3 proc. mdm. Wyraźne przyhamowanie miesięcznego rozpędu cen to efekt po pierwsze sezonowości, np. w zakresie cen odzieży i obuwia, ale też postępującego spadku cen paliw (wg nas ok -4,5 proc. mdm). Duża niepewność nadal wiąże się z cenami żywności – w kwietniu ich miesięczna dynamika wyraźnie zwolniła do 0,5 proc. i oceniamy, że w maju była tylko nieznacznie wyższa" - napisali w raporcie ekonomiści Santander BP.