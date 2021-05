Pandemia utrudnia start zawodowy. "Pokolenie kryzysu"

"Szczególnie trudny czas"

- To jest szczególnie trudny czas dla młodzieży - ocenia w rozmowie z TVN24 Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

- W 2020 roku mamy o 300 tysięcy osób mniej pracujących młodych w porównaniu do 2019 roku. To jest bardzo dużo, to spadek zatrudnienia młodych o kilkanaście procent - szacuje Sawulski.