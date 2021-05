Wystartował Kongres 590. Prezydent: przed nami trudny czas odbudowy

Mamy wspólny cel. Chcemy, by Polska była krajem nowoczesnym, z dobrą infrastrukturą. Krajem, który jest w stanie uwolnić twórczy potencjał swoich obywateli, który inwestuje w badania, rozwój i nowe technologie - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda, otwierając Kongres 590.

Prezydent mówił w swoim inaugurującym kongres wystąpieniu, że jest to "wyjątkowe wydarzenie poświęcone ekspansji polskich firm, budowaniu polskiego kapitału i wzmacnianiu patriotyzmu gospodarczego".

"Pandemia postawiła przed nami nowe wyzwania"

Zaznaczył, że w tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, Kongres 590 odbywa się w nietypowej, zdalnej formule. Wyraził przekonanie, że mimo to będzie on równie owocny, jak poprzednie edycje, w których uczestniczył.

Zdaniem prezydenta, "w naszej walce z pandemią zbliżamy się do momentu, gdy będziemy mogli zacząć przywracać normalne funkcjonowanie branż, których działalność ze względów pandemicznych została ograniczona lub wręcz zawieszona".

- Dzięki tarczom antykryzysowym udało się uratować miliony miejsc pracy i utrzymać bezrobocie na poziomie najniższym w Unii Europejskiej, ale to zasługą polskich przedsiębiorców są znakomite wyniki w zakresie produkcji i eksportu - stwierdził prezydent. Dodał, że polskie firmy z powodzeniem konkurują na światowych rynkach, coraz częściej także w sferze nowych, zaawansowanych technologii.

"Przed nami trudny czas odbudowy"

- Czeka nas wciąż wiele wyzwań, ale mamy jeden wspólny cel. Chcemy, by Polska była krajem nowoczesnym, z dobrą infrastrukturą. Krajem, który jest w stanie uwolnić twórczy potencjał swoich obywateli. Krajem, który inwestuje w badania, rozwój i nowe technologie - mówił prezydent podczas Kongresu 590.

"Okazja do dyskusji nad przyszłością"

- Tym bardziej cenne są inicjatywy takie jak Kongres 590. To okazja do dyskusji nad przyszłością, ale także do zaprezentowania osiągnięć polskich firm - mówił.