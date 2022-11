Kaczyński: hipermarkety powinny być odpowiednio opodatkowane

"Mamy dzisiaj do czynienia ze szczególną sytuacją w Europie"

- To, co mówię, jest bardzo poważne, ale tak trzeba to określić. Częścią tej patologii są także wpływy rosyjskie. No, ale z tym musimy sobie dawać radę, w polityce nigdy nie jest lekko - powiedział prezes PiS.

"Najlepszy wykładnik tego, jak działał komunizm"

- Dopiero teraz, niedawno, doszliśmy z powrotem do tego poziomu; pewnie zbliżamy się do 70 proc. Niemiec, licząc w sile nabywczej na mieszkańca - mówił polityk. Jak dodał, w 1991 roku wskaźnik ten wynosił w Polsce - w odniesieniu do Niemiec - jedynie 27 proc. To jest najlepszy wykładnik tego, jak działał komunizm w gospodarce – działał po prostu fatalnie - podsumował prezes PiS, zachęcając wyborców do wybrania "dobrej przyszłości".