Najnowsze dane o inflacji i wyniki dużych banków. Taki będzie tydzień w gospodarce

Inflacja w Polsce. Najnowsze dane

"Inflacja bazowa spadła wg nas do 10,8 proc. rdr z 11,1 proc. rdr w czerwcu. Byłby to już czwarty miesiąc jej spadku, przy czym w naszym odczuciu tempo tego ruchu jest wolne, co świadczy o wciąż obecnej presji inflacyjnej w gospodarce. W palącej kwestii kiedy inflacja spadnie poniżej 10 proc. rdr (od czego zależy moment pierwszej obniżki stóp przez RPP) nadal prognozujemy, że stanie się to raczej we wrześniu niż w sierpniu (czyli decyzja o -25 pb w październiku)" - dodają.