Inflacja, PKB i ceny ropy. Taki będzie tydzień w gospodarce

W tym tygodniu w centrum uwagi w gospodarce znajdzie się szybki szacunek inflacji za listopad, szczegóły PKB w trzecim kwartale i odczyt PMI. MF przeprowadzi przetarg sprzedaży obligacji i opublikuje podaż SPW na grudzień. Na piątek przegląd ratingu Polski zaplanowała agencja S&P. Z kolei wyniki kwartalne opublikuje między innymi CD Projekt. W tygodniu zabiorą głos także liczni bankierzy centralni, odbędzie się również spotkanie grupy OPEC+.

Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji za listopad w czwartek o godz. 10.00. Po spadku wskaźnika CPI w październiku do 6,6 proc. rdr z 8,2 proc. rdr we wrześniu, ekonomiści oczekują, że w listopadzie inflacja w ujęciu rok do roku ustabilizowała się.

Dane o inflacji

"Zakładamy stabilizację rocznej dynamiki w listopadzie na poziomie 6,6 proc. rdr (taki był odczyt październikowy - red.) przy mocnym wzroście cen paliw i hamowaniu inflacji w pozostałych kategoriach, w tym inflacji netto do 7,5 proc. rdr (0,2 proc. mdm) z 8 proc." - prognozują ekonomiści Santander BP.

"W listopadzie inflacja w ujęciu miesiąc do miesiąca znacząco wzrośnie, jednak CPI w ujęciu rok do roku powinien pozostać bez zmian" - oceniają ekonomiści PKO BP.

Choć do końca roku inflacja w Polsce powinna stabilizować się, to zachowanie wskaźnika CPI w kolejnych miesiącach będzie mocno uzależnione od decyzji przyszłego rządu w sprawie wydłużenia tzw. tarcz antyinflacyjnych.

"Przy założeniu przywrócenia 5 proc. stawki VAT na żywność i odmrożenia cen prądu inflacja mogłaby się stabilizować w przedziale 6-7 proc. rdr. Doniesienia prasowe sugerują, że VAT na żywność może wrócić do poziomu 5 proc., co miałoby być wykorzystane do sfinansowania podwyżek płac dla nauczycieli" - wskazują ekonomiści Santander BP.

"Co do działań stabilizujących ceny gazu i energii nie mamy w tej chwili jasności, ale podejrzewamy że ewentualne działania byłyby ograniczone w czasie do I półrocza. Niższe ceny energii to ryzyko w dół dla inflacji, ale w górę dla konsumpcji, prognozowanej przez nas obecnie na 4,3 proc. rdr po -0,5 proc. rdr w bieżącym roku" - dodają.

W centrum uwagi także PKB

Z danych makroekonomicznych, obok inflacji, w centrum uwagi krajowego rynku w tym tygodniu będą szczegóły PKB w III kw. 2023 r., które GUS przedstawi w czwartek.

Według szybkiego szacunku polska gospodarka urosła w tym okresie o 0,4 proc. rdr wobec spadku o 0,6 proc. rdr w II kw. 2023 r. i wobec oczekiwań na poziomie +0,3 proc. rdr. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w III kw. o 1,4 proc.

"Szczegółowe dane o PKB za III kw. pokażą najprawdopodobniej dalsze przyspieszenie konsumpcji prywatnej do -0,5 proc. rdr z -2,8 proc. oraz utrzymanie wysokiej dynamiki inwestycji (nasza prognoza: 8 proc. rdr wobec 10,5 proc. rdr w II kw.). Na dobre wyniki tych ostatnich wskazały dane dla średnich i dużych firm (+13,3 proc. rdr w III kw.)" - prognozują ekonomiści Santander BP.

Ważna będzie polityka

W centrum uwagi inwestorów pozostaje też krajowa scena polityczna. Prezydencki minister Wojciech Kolarski poinformował, że w poniedziałek o godz. 16.30 obędzie się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego, który będzie miał od tego momentu dwa tygodnie na uzyskanie większości w Sejmie

"Naszym zdaniem rząd nie uzyska wymaganej większości do ostatecznego terminu 11 grudnia, a nowy rząd Donalda Tuska i koalicji większościowej w parlamencie będzie najprawdopodobniej zaprzysiężony 13 grudnia" - oceniają ekonomiści Santander BP.

W najbliższy wtorek i środę Sejm X kadencji będzie kontynuował obrady. Parlament zajmie się m. in. dwoma projektami (rządowym i Trzeciej Drogi) dotyczącymi zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. Zaplanowane jest też pierwsze czytanie projektów uchwał Koalicji Obywatelskiej ws. powołania sejmowych komisji śledczych (badającą kwestię użycia Pegasusa, tzw. wyborów kopertowych oraz tzw. aferę wizową).

Dla rynku długu istotna będzie zaplanowana na wtorek aukcja sprzedaży obligacji Ministerstwa Finansów i plan podaży SPW na grudzień, który MF opublikuje w czwartek. Na aukcji resort finansów zaoferuje obligacje o łącznej wartości 5-9 mld zł, serii OK1025, WZ1128, WS0429, DS1033 i WS0447.

Siła złotego

W najbliższych dniach inwestorzy z uwagą będą obserwować notowania złotego, który w ostatnim czasie znacząco umocnił się. Zdaniem ekonomistów Santander BP, kurs EUR/PLN pozostanie w przedziale 4,25-4,45 przez dłuższy czas.

"Złoty umocnił się w ubiegłym tygodniu o 0,4 proc. do ok. 4,36 i był najmocniejszą walutą w regionie. Częściowo był to efekt umocnienia euro do dolara powyżej 1,09, ale po części wynika to z czynników strukturalnych takich jak bardziej jastrzębi NBP, wynik wyborów parlamentarnych, większe szanse na napływ środków unijnych i zwiększenie zainteresowania polskimi aktywami ze strony inwestorów zagranicznych" - napisano w raporcie banku.

"Sądzimy, że te czynniki mogą wspierać złotego w kolejnych miesiącach, a kurs EUR/PLN pozostanie w przedziale 4,25-4,45 przez dłuższy czas z lekką tendencją do umocnienia przy braku szoków zewnętrznych. Sytuacja techniczna na najbliższy tydzień sugeruje potencjał do lekkiego osłabienia walut regionu czemu sprzyjać może spadek inflacji w strefie euro i potencjalny ruch w dół kursu EUR/USD" - dodano.

Sezon publikacji wyników

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie trwa sezon publikacji wyników finansowych. W najbliższych dniach swoje dane kwartalne planują przedstawić m. in. CD Projekt, BoomBit, CI Games, PlayWay, PCF Group, CCC, Mercator, Ryvu i Alumetal.

Według konsensusu opracowanego przez PAP Biznes, rynek oczekuje, że zysk nettto j. d. CD Projektu wyniósł w III kw. 2023 r. 159,5 mln zł.

Na koniec tygodnia (piątek) przegląd ratingu Polski zaplanowała agencja S&P Global Ratings.

Dane o inflacji ze strefy euro

W Europie kluczowym odczytem w tym tygodniu będą wstępne dane o inflacji ze strefy euro za listopad, które prawdopodobnie pokażą dalsze osłabienie presji cenowej, po tym jak w październiku wskaźnik HICP wyraźnie obniżył się - do 2,9 proc. rdr z 4,3 proc. rdr.

"Spodziewamy się dalszego, niewielkiego spadku dynamiki inflacji w listopadzie. Inflacja cen energii będzie prawdopodobnie silnie ujemna z powodu efektu bazy z poprzedniego roku. Ponadto oczekujemy, że ceny żywności i inflacja bazowa będą nadal spadać" - prognozują ekonomiści Erste.

Choć w listopadzie oczekiwany jest dalszy spadek wskaźnika cen, kolejne miesiące powinny przynieść stabilizację lub niewielki wzrost inflacji.

"Po listopadzie nie spodziewamy się już znaczącego spadku inflacji w średnim okresie - w grudniu inflacja w strefie euro może ponownie nieznacznie wzrosnąć. Ogółem oczekujemy, że dane o inflacji w strefie euro ustabilizują się w nadchodzących miesiącach. Po stopie inflacji na poziomie 5,7 proc. w bieżącym roku spodziewamy się jej obniżki do 3 proc. w 2024 roku. W 2025 r. prognozujemy jej trwały spadek - do 2,1 proc., a tym samym zbliżenie się do celu inflacyjnego EBC na poziomie 2 proc." - oceniają ekonomiści Erste.

Pomimo słabnącej presji cenowej prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde ostrzegła, że koszty finansowania pozostaną restrykcyjne przez dłuższy czas. Protokół z ostatniego posiedzenia EBC wskazał, że bankierzy są zgodni w ocenie, że EBC musi być gotowy do dalszego podnoszenia stóp procentowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. W tym kontekście istotne będą wypowiedzi prezes EBC zaplanowane na najbliższe dni.

Ważne dane z USA

W USA uwaga inwestorów również będzie skierowana na dane inflacyjne - w czwartek zostanie opublikowany preferowany przez Fed wskaźnik inflacji PCE. Po październikowym spadku CPI do 3,2 proc. rdr z 3,7 proc. rynki mają nadzieję, że kolejne dane o cenach w USA wzmocnią argumenty za zakończeniem podwyżek stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną.

Z innych danych makroekonomicznych z USA w najbliższych dniach zostanie opublikowany m. in. indeks zaufania konsumentów za listopad, pierwsza rewizja PKB za III kw., dane o sprzedaży nowych domów za październik, cotygodniowy raport o liczbie bezrobotnych oraz Beżowa Księga Fed.

Za Oceanem inwestorzy z uwagą będą śledzić też liczne wystąpienia bankierów centralnych z FOMC. W piątek publicznie głos zabierze prezes Fed, Jerome Powell.

Spotkanie OPEC+

W rozpoczynającym się tygodniu uwaga rynków skierowana będzie też na zaplanowane na czwartek spotkanie przedstawicieli państw z grupy OPEC+. Grupa, składająca się z Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową i sojuszników, w tym Rosji, zaskoczyła rynek w ubiegłym tygodniu przenosząc zaplanowane na 26 listopada spotkanie, po tym, jak producenci mieli trudności z osiągnięciem konsensusu w sprawie poziomów produkcji.

Cięcia wydobycia będą jednym z głównych punktów porządku obrad OPEC+, po ostatnich spadkach cen ropy spowodowanych obawami o popyt i rosnącą podażą, zwłaszcza ze strony producentów spoza OPEC.

W Azji w tym tygodniu istotne będą dane z Chin - w czwartek zostaną opublikowane oficjalne indeksy menedżerów zakupów za listopad w których inwestorzy będą wypatrywać jakichkolwiek oznak ożywienia w drugiej co do wielkości gospodarce świata. Z październikowych danych wynikało, że aktywność fabryk spadła, pomimo szeregu rządowych środków mających na celu wzmocnienie słabnącej gospodarki.

Inwestorzy z uwagą będą przyglądać się też wynikom kwartalnym największych spółek. W tym tygodniu swoje dane finansowe planują przedstawić m. in. easyJet, Snowflake, Birkenstock, Dr Martens i Foot Locker.

