Glapiński podał prognozę inflacji. "To światełko w tunelu jest trochę przydymione"

Joanna Tyrowicz stwierdziła, że od marca inflacja w Polsce zacznie spadać. Nie zgodziła się natomiast z prognozą prezesa NBP, jakoby inflacja w grudniu 2023 roku miała znaleźć się na poziomie 6 procent. - Jestem w krępującej sytuacji, bo rzeczywiście widzieliśmy krótkookresową prognozę inflacji. To jest jedna z rzeczy, którą udało się załatwić, że członkowie Rady taki dokument dostają. Nie mogę powiedzieć jednak, co z niego wynika. Mogę jedynie stwierdzić, że 6 procent z niego nie wynika - powiedziała.

Zdaniem członkini RPP "na koniec roku będzie można mówić o inflacji blisko 10 proc.". - Czy to będzie troszkę wyżej, to nie ma znaczenia. Kłopot polega na tym, że inflacja, z którą będziemy mieć do czynienia będzie bardzo uporczywa. Ona nie będzie wynikać z cen prądu, cen ropy, benzyny, ale ze zmian wszystkich innych cen w gospodarce. Jak popatrzymy sobie na naszą gospodarkę dzisiaj, to 80 procent cen rośnie o 10 procent i więcej - powiedziała.