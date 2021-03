"Firmy widzą szanse, które przed nimi tworzy nowa sytuacja gospodarcza". Ruszyło Forum Gospodarcze Time

Cyfryzacja głównym tematem konferencji

- Fundusze te będą mogły być wykorzystywane przez różnorodne grono beneficjentów, będą to fundusze w postaci dotacji, jak i zwrotnych instrumentów wsparcia. Wsparcie w obszarze cyfryzacji będzie skoncentrowane na budowie sieci szerokopasmowych, transformacji przemysłowej, cyfryzacji usług i kompetencjach cyfrowych. Ponadto celem będzie wzrost produktywności polskiej gospodarki, będzie finansowana automatyzacja, robotyzacja, poprawa dostępności usług publicznych oraz poprawa innowacyjności - mówił.

- Priorytety biznesowe w tym czasie były takie: na początku była normalna ciągłość biznesowa, to jest oczywiste. Przy pierwszym spowolnieniu firmy optymalizują koszty, szukają oszczędności - to jest naturalne. Patrzymy, gdzie nie wydawać i jak przetrwać kryzys. Następnie firmy adaptują się, budują odporność operacyjną i niektóre z nich widzą celowość inwestycji, widzą szanse, które przed nimi nowa sytuacja gospodarcza tworzy - mówił.

- Jakie są cele regulacji europejskich? (..) Po pierwsze promowanie inwestycji w sieci o dużej przepustowości, w tym stacjonarnych, ruchomych i bezprzewodowych. Sieć o bardzo dużej przepustowości to albo taka, która w całości składa się z elementów światłowodowych, co najmniej na odcinku do punktu dystrybucji w miejscu świadczenia usługi, albo sieci łączności elektronicznej, która jest w stanie zapewnić w warunkach największego natężenia ruchu podobną wydajność - tłumaczył.