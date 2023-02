Polski hit eksportowy zagrożony. "Trudniejszy dostęp do surowca"

czytaj dalej

Płaca minimalna w 2023 roku wzrośnie dwukrotnie. To ważna informacja również dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie jest ustalane w odniesieniu do aktualnej wysokości wynagrodzenia minimalnego. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich zapytała, czy oznacza to, że - podobnie jak płaca minimalna - świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku będzie waloryzowane dwukrotnie. Jest odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.