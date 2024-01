Ten tydzień w gospodarce. Co nas czeka?

W tym tygodniu w gospodarce czeka nas analiza struktury odczytu inflacji, pierwsze dane makro za grudzień, drugie czytanie projektu budżetu i jego głosowanie. Odbędzie się też Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, w którym weźmie udział prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek o godz. 10.00 GUS poda szczegółowy odczyt inflacji za grudzień. Wstępne dane zaskoczyły rynek niższym od konsensusu (6,5 proc. rdr) odczytem 6,1 proc, wobec 6,6 proc. miesiąc wcześniej. W kolejnych dniach NBP poda dane o inflacji bazowej (wtorek), a GUS o koniunkturze konsumenckiej i oczekiwaniach inflacyjnych (czwartek), a także PPI (piątek).

Inflacja na początek tygodnia

"Krajowe dane makro raczej nie będą kluczowymi impulsami dla rynku w najbliższych dniach – wstępne informacje o grudniowej inflacji już znamy (6,1 proc. rdr) i nawet jeśli (tak jak w poprzednich dwóch miesiącach) finalna publikacja przyniesie delikatną rewizję w górę, to nie zmieni zasadniczo obrazu sytuacji. Inflacja bazowa obniży się zapewne do 6,8-6,9 proc. rdr, a PPI do niemal -6 proc. rdr" - oceniają ekonomiści Santandera.

Ich zdaniem ważniejsze dla inwestorów mogą być informacje ze świata, w tym o koniunkturze w USA, PKB w Chinach, odczyty inflacyjne z różnych krajów. Ewentualne sygnały, podważające wiarę inwestorów w szybkie obniżki stóp procentowych Fed i ECB, mogłyby z kolei wznowić korektę na bazowych rynkach długu.

Projekt budżetu na 2024 rok

We wtorek i środę na przeniesionym z ub. tygodnia 2. posiedzeniu Sejmu obecnej kadencji zaplanowano II czytanie projektu budżetu państwa na 2024 r. W czwartek prawdopodobnie (na razie brak oficjalnego harmonogramu) odbędzie się III czytanie i głosowanie nad dokumentem, który trafi do Senatu.

W grudniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych zakładała, że 22 stycznia Senat podejmie uchwałę o stanowisku w sprawie ustawy budżetowej, 23 stycznia KFP zajmie się ewentualnymi poprawkami Senatu, zaś 26 stycznia na posiedzeniu plenarnym Sejm rozpatrzy poprawki Senatu. Prezydent powinien w takim układzie otrzymać ustawę budżetową do podpisu 29 stycznia, czyli w ostatnim możliwym terminie. Zgodnie z Konstytucją RP, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Rząd premiera Morawieckiego złożył w Sejmie projekt budżetu 29 września.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem grupy senatorów ws. procedury pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej prezesa NBP przed Trybunał Stanu. W ub. tygodniu TK uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy o Trybunale Stanu (TS) stanowiące, że uchwała Sejmu podjęta bezwzględną większością głosów o postawieniu przed TS prezesa NBP zawiesza go w czynnościach. W ocenie TK Sejm do czasu zmian w prawie nie może rozpatrywać wniosków o TS dla prezesa NBP. Zdaniem premiera Donalda Tuska werdykt TK nie jest wiążący, a rządzący koalicja znajdzie inne sposoby na pociągnięcie Glapińskiego do odpowiedzialności prawnej.

W piątek MF poda dane o podaży długu na aukcję w dn. 23 stycznia. 5 stycznia MF na przetargu sprzedało 5 serii obligacji za 8,0 mld zł, przy popycie 15,7 mld zł.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), które odbywa się po raz 54., rozpoczyna się w poniedziałek wieczorem i potrwa do piątku. W jego trakcie zaplanowano wystąpienia przedstawicieli banków centralnych oraz decydentów z największych oraz znaczących geopolitycznie i gospodarczo państw świata. Wybrane wydarzenia z WEO znajdują się w kalendarium w drugiej części depeszy.

Forum zakończy w piątek o godz. 11.00 debata o perspektywach dla światowej gospodarki z udziałem z udziałem prezes EBC Christine Lagarde, prezes MFW Kristiny Georgievej oraz ministra finansów Niemiec Christiana Lindera.

Tegoroczne WEF upłynie pod hasłem "odbudować zaufanie", co ma odbywać się na trzech poziomach: zaufania co do przyszłości, w ramach społeczeństw oraz pomiędzy narodami.

Protest w Davos w przededniu WEF PAP/EPA/LAURENT GILLIERON

Od wtorku do czwartku na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda. Plan wizyty jest bardzo intensywny i wypełniony spotkaniami kluczowymi partnerami międzynarodowymi Polski.

We wtorek o godz. 10.45 Duda spotka się z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, o 15.30 z Prezesem Japońskiego Banku Współpracy Międzynarodowej Nobumitsu Hayashim, a o 16.00 weźmie udział w dyskusji panelowej i inwestycjach zagranicznych w regionie CEE.

Środę prezydent rozpocznie o 9.00 od udziału w dyskusji o bezpieczeństwie w Europie, o 11.05 spotka się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jurovą, o 12.00 weźmie udział w nieformalnym spotkaniu przywódców światowej gospodarki (IGWEL): "Restoring Faith in the Global System", o godz. 14.15 weźmie udział w debacie z udziałem prezydentów Litwy i Łotwy oraz premierem Chorwacji, z którymi spotka się również bez kamer godzinę później. O godz. 18.45 Duda spotka się z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Czwartek z kolei upłynie prezydentowi m.in. na spotkaniach z prezydent Szwajcarii (15.00), premierem Mołdawii (16.15) oraz prezydentem Singapuru Tharmanem Shanmugaratnamem (17.00). O godz. 18.15 Duda weźmie udział w dyskusji o obronie wschodniej flanki NATO.

Dane makro na świecie

Z danych makro, uwaga w środę zwrócona będzie na Chiny, które podadzą szacunek PKB za IV kw., co rzuci ostateczne światło na całoroczne tempo wzrostu drugiej gospodarki świata. Pod koniec ub. roku przedstawiciele banku centralnego zapewniali, że założony cel 5-proc. wzrostu zostanie osiągnięty. Pytaniem pozostaje tempo rozwoju chińskiej gospodarki w 2024 r., w której pojawiają się wyraźne sygnały presji dezinflacyjnych, przy nieustannych problemach rynku nieruchomości, niskim zaufaniu konsumenta, czy zadłużeniu samorządów. Tamtejszy bank centralny zapowiedział w ub. tygodniu aktywne wykorzystanie instrumentów nakierowanych na wspieranie akcji kredytowej.

Również w środę ważne dane napłyną z USA - sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa za grudzień.

W USA powoli rozkręcać się będzie sezon wyników spółek za IV kw., który tradycyjnie inaugurować będą banki inwestycyjne. We wtorek raporty przedstawią Goldman Sachs i Morgan Stanley, w środę Charles Schwab. W czwartek wyniki poda Taiwan Semiconductor, a w piątek m.in Travelers.

Rynek oczekuje w IV kw. (dane FactSet) wzrostu zysków spółek notowanych w indeksie S&P500 o 1,3 proc. rdr, choć jeszcze we wrześniu oczekiwano +8 proc. Najlepiej poradził sobie wg analityków sektor usług komunikacyjnych (+41,5 proc.), użyteczności publicznej (+34 proc.) oraz dóbr wyższego rzędu (+23 proc.). Na drugim biegunie plasują się energetyka (-29 proc.), opieka zdrowotna (-20 proc.), oraz materiały i surowce (-20 proc.).

Od wtorku do końca tygodnia codziennie będzie można usłyszeć publiczne wypowiedzi członków Amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Na Starym Kontynencie, oprócz wystąpień Ch. Lagarde w Davos, uwagę zwróci czwartkowa publikacja minutes z ostatniego posiedzenia EBC. Lagarde powiedziała w ub. czwartek, że EBC rozpocznie obniżanie stóp procentowych, gdy nabierze pewności, że inflacja jest na drodze do osiągnięcia celu na poziomie 2 proc. w 2025 r. Po tej wypowiedzi rynki zwiększyły wyceny liczby obniżek stóp (w krokach po 25 pb.) przez EBC w 2024 r. do 6 z 4. Najbliższe posiedzenie EBC odbędzie się 24-25 stycznia.

