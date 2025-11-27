Logo TVN24
Z kraju

Górnicy z mniejszą barbórką i niepewną "czternastką". JSW tłumaczy cięcia

Lubin, Barbórka
Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Źródło: TVN24
W 2025 roku górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymają jedynie 30 procent ekwiwalentu barbórkowego oraz nagród z okazji Dnia Górnika - poinformowano w czwartkowym raporcie giełdowym. Zarząd rozważa też wstrzymanie wypłat tzw. "czternastek" i zmianę zasad naliczania świadczeń chorobowych. Decyzje te spółka tłumaczy pogarszającą się płynnością finansową i wyczerpywaniem środków z funduszu stabilizacyjnego.

Jak napisano w czwartkowym raporcie, zarząd w związku ze wdrażanym procesem restrukturyzacji biznesowej JSW, podjął decyzję "o częściowej realizacji wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 r.".

Spółka zapowiedziała, że wypłata zostanie zrealizowana 3 grudnia 2025 r. wszystkim uprawnionym pracownikom w wysokości 30 proc. należnych świadczeń, dla każdego pracownika wyliczonych indywidualnie.

JSW podała, że kwota brutto nagrody wraz z ekwiwalentem do wypłaty na 3 grudnia 2025 r. wyniesie około 100,79 mln zł. Wraz z szacunkowymi narzutami pracodawcy, koszt powyższej nagrody wraz z ekwiwalentem wyniesie około 127,31 mln zł.

"Pozostała kwota naliczonych świadczeń zrealizowana zostanie niezwłocznie po uzyskaniu przez spółkę wystarczających środków finansowych zapewniających jej stabilizację bieżącej płynności" - zapowiedział zarząd JSW.

Czytaj też: Czy będzie barbórka? "To trudne pytanie"

Problemy płynnościowe w JSW

O wypłatę tegorocznej barbórki p.o. prezesa JSW Bogusław Oleksy był pytany podczas środowej konferencji wynikowej spółki. Odwołał się wówczas do bieżących badań płynności spółki.

- Biorąc pod uwagę, że mamy ujemne przepływy gotówkowe i gdyby nie FIZ (fundusz stabilizacyjny - red.) już dawno byłby to fundamentalny problem, na tę chwilę decyzja o wypłacie jest obarczona wysokim ryzykiem - stwierdził w środę Oleksy.

Przyznał również tego dnia, że spółce kończą się środki FIZ. - Właściwie jesteśmy na etapie końcowych płatności z FIZ, co stanowi mocną przesłankę do rozpoczętego dwa miesiące temu procesu restrukturyzacji spółki. Bez konkretnych, zdecydowanych działań spółka w najbliższym okresie będzie miała problemy płynnościowe - ocenił p.o. prezesa.

Na koniec marca 2024 r. wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,7 mld zł, a ostatnio było to 100 mln zł.

Prezes podkreślił w środę, że zarząd pracuje przede wszystkim nad porozumieniem ze stroną społeczną. Dotąd udało się znieść gwarancje zatrudnienia wobec kilku kategorii pracowników, przede wszystkim administracji. Z blisko 20-tysięcznej załogi JSW, gwarancji nie ma obecnie blisko 4 tys. osób; natomiast liczba miejsc pracy możliwych do restrukturyzacji szacowana jest na ok. 1 tys.

Pod kątem procedowanej obecnie w Sejmie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego JSW zakłada wstępnie skierowanie ponad 3 tys. osób na urlopy górnicze i wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych (JOP) 700 osobom.

Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Górnicy i hutnicy wyszli na ulice. "Walczymy, żeby Śląsk nie umarł"
TVN24
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
Osłona dla górników przyjęta przez rząd
Kopalnia, wieża szybowa
"To będzie krew, pot i łzy". Debata w TVN24+

"Czternastki" mają być wstrzymane

W przeprowadzonej w JSW ankiecie chęć skorzystania z urlopów zgłosiło ponad 6 tys. osób (przy ponad 3,1 tys. zweryfikowanych jako uprawnione), a z JOP-ów - blisko 700 osób.

- To, co w tej chwili jest przedmiotem rozmów, to ograniczenie Barbórki, wstrzymanie wypłat tzw. czternastki i wypracowanie innego sposobu obliczenia chorobowego, ponieważ to, z czym mamy do czynienia w spółce, to jest świadczenie o ponad 20 proc. wyższe, niż wynikające z Kodeksu pracy - zasygnalizował prezes.

Ocenił, że te negocjacje są "szalenie trudne", ponieważ oczekiwania zarządu co do obniżenia kosztów pracy są "wysokie".

We wtorek JSW podała, że jej strata netto sięgnęła po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł.

Po pierwszym półroczu br. JSW miała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł wobec tego samego okresu rok wcześniej (do 4,715 mld zł). Największy negatywny wpływ na wyniki ma otoczenie rynkowe: pogłębiające się spadki cen węgla koksowego i koksu.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dziurek/Shutterstock

GórnicyJSW
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica