"Byłbym zaskoczony". Bruksela zdecyduje o porozumieniu z górnikami

Byłbym zaskoczony, gdyby Komisja Europejska nie zaakceptowała treści porozumienia z górnikami - powiedział w Tok FM Artur Soboń, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa.

Związkowcy i delegacja rządowa podpisały w piątek porozumienie w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa . Zgodnie z porozumieniem, ostatnia kopalnia węgla kamiennego należąca do Polskiej Grupy Górniczej ma zakończyć działalność w 2049 roku.

Obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe – zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd powoła pełnomocnika do spraw społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych.