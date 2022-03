Google zainwestuje prawie trzy miliardy złotych w Polsce. Rekordowa transakcja na rynku biurowców

Około 2,9 miliarda złotych ma zainwestować Google w zakup budynków i kompleksu biurowego The Warsaw HUB . Firma również "będzie wykorzystywać swoje zasoby", by wesprzeć osoby dotknięte wojną w Ukrainie.

Jak podała amerykańska firma technologiczna, Google "zostanie właścicielem kompleksu biurowego The Warsaw HUB zlokalizowanego na warszawskiej Woli, w którym od zeszłego roku wynajmowała przestrzeń i ulokowała centrum rozwoju technologii chmurowych". Dodano, że wartość inwestycji w zakup budynków i dalszy rozwój centrum wyniesie blisko 2,9 mld złotych (583 miliony euro). - To największa pojedyncza transakcja biurowa w historii rynku polskiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Pokazuje ona siłę polskiego rynku inwestycyjnego - powiedział cytowany w komunikacje dodaje Sean Doyle z firmy CBRE, która doradzała przy sprzedaży kompleksu.

Google kupuje kompleks biurowy w Warszawie

W informacji wskazano, że wraz z przejęciem i dalszym rozwojem kompleksu The Warsaw HUB, Google w swoich warszawskich biurach będzie dysponował przestrzenią dla 2,5 tys. pracowników, "z potencjałem na dalszy jej rozwój w zależności od potrzeb". "Pracownicy Google mają możliwość zarówno pracy zdalnej, jak i w sposób hybrydowy - częściowo z biura, a częściowo z domu. Inwestycja w The Warsaw HUB zapewni firmie możliwości oferowania wszystkich tych modeli pracy" - zaznaczono.

Wsparcie na rzecz uchodźców

Jak przekazała firma w poniedziałkowej informacji, "obecnie działalność Google w Polsce koncentruje się na wspieraniu działań na rzecz uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy". Przypomniano, że w ubiegłym tygodniu Google poinformował o przeznaczeniu blisko 40 mln zł na pomoc organizacjom pozarządowym - "środki trafią zarówno do organizacji świadczących bezpośrednią pomoc humanitarną oraz wsparcie w pierwszych tygodniach pobytu uchodźców w Polsce, jak i do inicjatyw, które starają się odpowiedzieć na ich długofalowe potrzeby".

Dodano, że Google będzie też "wykorzystywać swoje zasoby i przestrzenie, by wesprzeć osoby dotknięte wojną w Ukrainie - m.in. w Campusie Google for Startups" na warszawskiej Pradze ma być utworzone centrum, gdzie lokalne organizacje pozarządowe będą świadczyć pomoc prawną i psychologiczną dla uchodźców.

Brzezinski: Google docenia, co Polska ma do zaoferowania

Według ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka, inwestycja Google w Warszawie "to kolejny dowód na to, że nasz kraj ma ogromny potencjał w rozwijaniu innowacji i nowych technologii". Wyraził zadowolenie, że Polska ma wkład w rozwój globalnych rozwiązań chmurowych, "które wspierają praktycznie wszystkie gałęzie nowoczesnej gospodarki".

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski zaznaczył, że Google "docenia to, co Polska ma do zaoferowania i jest przykładem na to, że nasze kraje wspólnie budują przyszłość w dziedzinie technologii, która może zmienić świat".