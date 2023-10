Prestiżowa nagroda dla Google Polska. "Urzeczywistnia amerykańskie wartości"

Firma Google Polska otrzymała Nagrodę Sekretarza Stanu za doskonałość korporacyjną. Firma została nagrodzona za zaangażowanie na rzecz promowania równości płci, wspieranie kobiet w dążeniu do stanowisk kierowniczych i w inicjatywach technologicznych. W uroczystości wzięli udział sekretarz stanu USA Antony Blinken oraz ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.

Firma została nagrodzona m.in. za zaangażowanie na rzecz promowania równości płci w swoich biurach w Polsce, wspieranie kobiet w dążeniu do stanowisk kierowniczych i w inicjatywach technologicznych, a także wsparcie zawodowe dla Ukrainek, które znalazły schronienie w Polsce.

Ambasador Mark Brzezinski o Google Polska

Zdaniem ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego, Google Polska jest świetnym przykładem amerykańskiej odpowiedzialności korporacyjnej. - To, co widzimy w Polsce, to fakt, że zbiorowe bezpieczeństwo działa. Jak mówimy w Polsce: Polska jest bezpieczna, Polska jest zabezpieczona. Nawet w czasie kryzysu w Europie Wschodniej - podkreślał podczas wystąpienia Mark Brzezinski.