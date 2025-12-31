Do której godziny sklepy w sylwestra będą otwarte?

W ostatni dzień 2025 roku (w sylwestra) sklepy są otwarte krócej niż zwykle. Nie wynika to z przepisów, ale z decyzji poszczególnych sieci handlowych.
Do której sklepy w sylwestra będą otwarte?
W przypadku największych sieci godziny zamknięcia sklepów 31 grudnia 2025 roku prezentują się następująco:
Dino - 20:30,
Biedronka - 21:00,
Lidl - 20:00,
Aldi - 19:00,
Auchan - 18:00,
Carrefour - 18:00,
Kaufland - 18:00,
Netto - 19:00.
Warto pamiętać, że w przypadku niektórych sieci godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od lokalizacji.
Najdłużej w sylwestra będą czynne sklepy sieci Żabka. Sklepy tej sieci 31 grudnia będą czynne podobnie jak w inne dni robocze - w godzinach od 6.00 do 23.00.
Zakupy w Nowy Rok
W Nowy Rok, który wypada w czwartek, większe sklepy pozostaną zamknięte. To dzień ustawowo wolny od pracy.
Działalność sklepów w tym dniu reguluje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Przepisy przewidują katalog wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach pocztowych, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.
Zgodnie z ustawą zakaz nie obowiązuje też w placówkach handlowych, w których m.in. handel jest prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który pracuje we własnym imieniu i na własny rachunek.
