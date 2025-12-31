Logo TVN24
Do której godziny sklepy w sylwestra będą otwarte?

43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Prof. Joanna Tyrowicz (RPP) o inflacji w Polsce: próbuję patrzeć na proces a nie patrzeć na jedną liczbę
Źródło: TVN24
W sylwestra sklepy będą czynne krócej niż zwykle. Placówki niektórych największych sieci zakończą pracę już o godzinie 18.00. Poniżej podajemy, do której godziny zrobimy zakupy w środę, 31 grudnia 2025 roku.

W ostatni dzień 2025 roku (w sylwestra) sklepy są otwarte krócej niż zwykle. Nie wynika to z przepisów, ale z decyzji poszczególnych sieci handlowych.

Do której sklepy w sylwestra będą otwarte?

W przypadku największych sieci godziny zamknięcia sklepów 31 grudnia 2025 roku prezentują się następująco:

Dino - 20:30,

Biedronka - 21:00,

Lidl - 20:00,

Aldi - 19:00,

Auchan - 18:00,

Carrefour - 18:00,

Kaufland - 18:00,

Netto - 19:00.

Warto pamiętać, że w przypadku niektórych sieci godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od lokalizacji.

Najdłużej w sylwestra będą czynne sklepy sieci Żabka. Sklepy tej sieci 31 grudnia będą czynne podobnie jak w inne dni robocze - w godzinach od 6.00 do 23.00.

Tak rosną ceny w Polsce
Tak rosną ceny w Polsce

Pieniądze

Zakupy w Nowy Rok

W Nowy Rok, który wypada w czwartek, większe sklepy pozostaną zamknięte. To dzień ustawowo wolny od pracy.

Działalność sklepów w tym dniu reguluje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Przepisy przewidują katalog wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach pocztowych, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Zgodnie z ustawą zakaz nie obowiązuje też w placówkach handlowych, w których m.in. handel jest prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który pracuje we własnym imieniu i na własny rachunek.

pc

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

