Pracodawcy apelują do rządu o rezygnację z "pełzającego lockdownu"

"Wszelkie doświadczenia z Polski i ze świata wskazują, że zamykanie gospodarki powoduje głównie straty gospodarcze i nie ma istotnego wpływu na poziom zakażeń koronawirusem" - podkreślił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja zaapelowała do rządu o zniesienie restrykcji dotyczących funkcjonowania między innymi siłowni i restauracji oraz o rezygnację z tak zwanych godzin dla seniorów.

Od soboty skrócone zostały godziny otwarcia lokali gastronomicznych, mogą być one czynne w godzinach 6-21, potem możliwa jest tylko obsługa na wynos. Zajęty może być co drugi stolik. Wprowadzono także limity osób w sklepach w strefach czerwonych - dla sklepów o powierzchni do 100 metrów kwadratowych - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 metrów kwadratowych - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. W całej Polsce zawieszona została działalność basenów i siłowni.