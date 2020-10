Od dziś dodatkowe ograniczenia w sklepach. Co trzeba wiedzieć

Od dziś wracają tak zwane godziny dla seniorów. Dotyczą one osób powyżej 60. roku życia i mają zastosowanie w godz. od 10 do 12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii godziny dla seniorów obowiązują od czwartku, 15 października do odwołania w sklepach i placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności; produktów kosmetycznych; artykułów toaletowych; środków czystości; produktów leczniczych; wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz w placówkach świadczących usługi pocztowe.

W tego rodzaju sklepach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsługiwane mogą być wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

"Bardzo gorąco apelujemy"

Szef rządu przywołał wówczas statystyki mówiące, że wśród osób zakażonych koronawirusem, które przekroczyły 80-85 rok życia, prawie co piąta - a wśród jeszcze starszych osób, co czwarta - umiera. - Wszelkie nasze działania muszą służyć temu, żeby ograniczyć zachorowalność, zwłaszcza wśród osób starszych - tłumaczył Morawiecki.

- Wśród osób powyżej 60. roku życia niemal połowa liczby pacjentów jest w szpitalach, a wśród osób, które korzystają z respiratorów, czyli są w naprawdę bardzo trudnym, bardzo ciężkim stanie zdrowia, to już jest 80 procent - mówił. - Bardzo gorąco apelujemy, żeby osoby starsze pozostały w domach. Tam, gdzie mogą, niech pozostaną w domach - podkreślił premier.

Na powrót godzin dla seniorów zareagowały również banki . Część z nich zdecydowała o wprowadzeniu podobnych do placówek handlowych ułatwień dla osób starszych.

Powrót godzin dla seniorów

Godziny dla seniorów obowiązywały od początku kwietnia tego roku. W godzinach 10-12 zakupy w sklepach mogły robić wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia, a nie 60. roku życia, jak ma to mieć miejsce teraz. Oznacza to, że godziny dla seniorów w nowej wersji obejmą większą grupę osób.

Rozwiązanie przestało jednak obowiązywać na początku maja. Rząd tłumaczył to licznymi postulatami likwidacji godzin dla seniorów. "W związku z licznymi postulatami w tym zakresie, zrezygnowano od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia z tzw. godzin dla seniorów. Podnoszono m.in., że w tych godzinach tworzą się kolejki, co utrudnia zachowanie zasad tzw. dystansu społecznego" - pisano w uzasadnieniu do projektu rządowego rozporządzenia.