Godziny dla seniorów nie we wszystkie dni. Jest rozporządzenie

Już od jutra w sklepach spożywczych, aptekach, drogeriach oraz placówkach pocztowych zaczną obowiązywać tak zwane godziny dla seniorów. W środę wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie. Rozwiązanie nie będzie obowiązywało we wszystkie dni tygodnia.

Zgodnie z rozporządzeniem do odwołania w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach oraz obiektach świadczących usługi pocztowe zostaną wprowadzone tak zwane godziny dla seniorów.

Rozwiązanie nie będzie jednak obowiązywało we wszystkie dni tygodnia. Jak czytamy, powyższe punkty będą obsługiwały wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 12.00.