Jest decyzja w sprawie godzin dla seniorów. "W związku z licznymi postulatami"

To będzie ostatni tydzień obowiązywania tak zwanych godzin dla seniorów. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, który w czwartek został skierowany do konsultacji.

Na środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił przejście do drugiego etapu luzowania ograniczeń. W związku z tym na rządowych stronach opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Uwagi do projektu można przesyłać do piątku (1 maja) do godziny 12.00.