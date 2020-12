Godziny dla seniorów do zmiany? Jest nowa propozycja

Godziny dla seniorów nie są korzystne dla samych seniorów - twierdzi Business Center Club. Według organizacji zrzeszającej przedsiębiorców bardziej adekwatnym rozwiązaniem byłoby wyznaczenie wybranych kas w markecie do wyłącznej obsługi seniorów.

Godziny dla seniorów obowiązują w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach oraz obiektach świadczących usługi pocztowe - w godzinach 10.00-12.00, od poniedziałku do piątku, obsługiwane są wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Apel przedsiębiorców

Business Center Club zauważa też, że między godz. 10:00 a 12:00 to bardzo często czas południowej drzemki malutkich dzieci, kiedy młode mamy mają możliwość, aby przy śpiącym w wózku dziecku, spokojnie zrobić zakupy.

Zdaniem organizacji, bardziej korzystne i adekwatne, zarówno dla seniorów, przedsiębiorców, jak również całego społeczeństwa, byłoby wyznaczenie wybranych kas w markecie do wyłącznej obsługi seniorów, zamiast wyznaczanie określonego czasu do obsługi wyłącznie osób starszych, jak ma to miejsce obecnie.