Wczoraj sankcje, dziś zamknięte sklepy w Polsce

Zamknięte sklepy GO Sport w centrach handlowych. Nie działa też strona internetowa firmy. We wtorek kontrolowana przez Rosjan spółka została wpisana na polską listę sankcyjną.

W centrach handlowych w środę nie otworzyły się sklepy sieci Go Sport. Nie działa też strona internetowa, za pomocą której firma prowadziła sprzedaż online. Według informacji podawanych przez "Puls Biznesu" do wczoraj współpracę ze spółką zawiesiło już ponad 90 proc. usługodawców i dostawców.

"W dniu 26 kwietnia Go Sport Polska Sp. z o.o. została objęta sankcjami gospodarczymi, przez co od dzisiaj do odwołania zostaje zawieszona działalność wszystkich 25 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego" - poinformował w oświadczeniu przesłanym serwisowi wirtualnemedia.pl dział marketingu Go Sport Polska. Do momentu publikacji materiału przedstawiciele spółki nie odpowiedzieli na naszą prośbę o komentarz.