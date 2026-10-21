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Z kraju

Nastroje Polaków wyraźnie się pogorszyły. Nowe dane GUS

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shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Sytuacja gospodarcza oczami Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W październiku pogorszyły się nastroje konsumentów. Polacy gorzej oceniają zarówno obecną, jak i przyszłą sytuację - podał Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 14,0 pkt i był o 3,2 pkt niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny.

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Spadki pozostałych wskaźników

"Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największy spadek (o 7,6) odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju" - czytamy w raporcie GUS.

GUS wskazał, że dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco:

  • 6,9 pkt dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju,
  • 1,3 pkt dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów,
  • 0,5 pkt dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego,
  • 0,1 pkt dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

W odniesieniu do października 2025 r., wartość BWUK pogorszyła się o 3,1 pkt.

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Ufność konsumencka w dół

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, pogorszył się o 2,7 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 10,6 pkt.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 7,6)" - wyjaśnił GUS.

"Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 1,9 dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia, 0,7 dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz 0,5 dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - dodał.

W październiku br. WWUK pogorszył się o 4,0 pkt w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r. 

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Ekonomista: pogorszyło się postrzeganie sytuacji całej gospodarki

- Nastroje konsumentów wyraźnie się pogorszyły. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł o 3,2 pkt, do - 14,0, i jest najniższy od kwietnia. Wskaźnik wyprzedzający obniżył się z -7,9 do -10,6. Co ciekawe, nie wynika to z pogorszenia oceny własnej sytuacji finansowej. Tu praktycznie nic się nie zmieniło - skomentował Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatan.

Jak wyjaśnił, "gospodarstwa domowe oceniają swoją obecną sytuację podobnie jak we wrześniu, a ocena ostatnich 12 miesięcy również jest niemal identyczna". - Wyraźnie pogorszyło się postrzeganie sytuacji całej gospodarki. Ocena perspektyw kraju na najbliższy rok spadła o 7,6 pkt i jest najgorsza od czerwca 2023 r. Ocena ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się od 6,9 pkt. Konsumenci obawiają się więc przede wszystkim o gospodarkę, a nie o własny portfel - dodał.

- Powodów tych obaw nie trzeba daleko szukać. Ropa kosztująca około 100 dolarów za baryłkę, napięcia na Bliskim Wschodzie, wrześniowa inflacja na poziomie 4 procent i coraz częstsza dyskusja o podwyżkach stóp procentowych tworzą zestaw informacji, który nie pomaga w budowaniu optymizmu - stwierdził Zielonka.

- Do tego dochodzi rynek pracy. Obawy przed wzrostem bezrobocia są najwyższe od kwietnia, co dobrze pasuje do danych o rosnącej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych i mniejszej liczbie ofert pracy niż przed rokiem - ocenił ekonomista Lewiatana.

Źródło: PAP
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Tagi:
GUSGospodarkaPolska
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