Z kraju Nastroje Polaków wyraźnie się pogorszyły. Nowe dane GUS Oprac. Paulina Karpińska |

Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 14,0 pkt i był o 3,2 pkt niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny.

Pogorszyły się nastroje konsumenckie w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Największy spadek - o 7,6 - odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.



🔗https://t.co/xv6uP5avp5#GUS #BWUK pic.twitter.com/FNvVHINJ3p — GUS (@GUS_STAT) October 21, 2026 Rozwiń

Spadki pozostałych wskaźników

"Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największy spadek (o 7,6) odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju" - czytamy w raporcie GUS.

GUS wskazał, że dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco:

6,9 pkt dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju,

1,3 pkt dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów,

0,5 pkt dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego,

0,1 pkt dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

W odniesieniu do października 2025 r., wartość BWUK pogorszyła się o 3,1 pkt.

Ufność konsumencka w dół

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, pogorszył się o 2,7 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 10,6 pkt.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 7,6)" - wyjaśnił GUS.

"Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 1,9 dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia, 0,7 dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz 0,5 dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - dodał.

W październiku br. WWUK pogorszył się o 4,0 pkt w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r.

Ekonomista: pogorszyło się postrzeganie sytuacji całej gospodarki

- Nastroje konsumentów wyraźnie się pogorszyły. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł o 3,2 pkt, do - 14,0, i jest najniższy od kwietnia. Wskaźnik wyprzedzający obniżył się z -7,9 do -10,6. Co ciekawe, nie wynika to z pogorszenia oceny własnej sytuacji finansowej. Tu praktycznie nic się nie zmieniło - skomentował Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatan.

Jak wyjaśnił, "gospodarstwa domowe oceniają swoją obecną sytuację podobnie jak we wrześniu, a ocena ostatnich 12 miesięcy również jest niemal identyczna". - Wyraźnie pogorszyło się postrzeganie sytuacji całej gospodarki. Ocena perspektyw kraju na najbliższy rok spadła o 7,6 pkt i jest najgorsza od czerwca 2023 r. Ocena ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się od 6,9 pkt. Konsumenci obawiają się więc przede wszystkim o gospodarkę, a nie o własny portfel - dodał.

- Powodów tych obaw nie trzeba daleko szukać. Ropa kosztująca około 100 dolarów za baryłkę, napięcia na Bliskim Wschodzie, wrześniowa inflacja na poziomie 4 procent i coraz częstsza dyskusja o podwyżkach stóp procentowych tworzą zestaw informacji, który nie pomaga w budowaniu optymizmu - stwierdził Zielonka.

- Do tego dochodzi rynek pracy. Obawy przed wzrostem bezrobocia są najwyższe od kwietnia, co dobrze pasuje do danych o rosnącej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych i mniejszej liczbie ofert pracy niż przed rokiem - ocenił ekonomista Lewiatana.