Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Salmonella w melisie. Jest ostrzeżenie

|
Melisa GIS
GIS i NASK podpisali porozumienie
W jednej partii liści melisy wykryto obecność bakterii Salmonella - poinformował w środę Główny Inspektorat Sanitarny. Jak dodano, produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Producent zobowiązał się do wycofania go z rynku.

Bakterie Salmonella spp. wykryto w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w jednej z pięciu próbek liści melisy firmy Kawon.

"Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. rąk) w wyniku kontaktu z produktem" - przekazał GIS w komunikacie.

Skażone partie

Chodzi o liście melisy w 50-gramowych opakowaniach, których producentem jest Zakład Zielarski "KAWON- HURT" z siedzibą w Gostyniu. Wycofaniu podlegają trzy partie produktu:

  • Numer partii: 169.2026, data minimalnej trwałości: 28.02.2028;
  • Numer partii: 117.2026, data minimalnej trwałości: 28.02.2028;
  • Numer partii: 257.2026, data minimalnej trwałości: 31.03.2028.

Firma produkująca skażone liście, po otrzymaniu informacji od GIS, zobowiązała się do poinformowania odbiorców oraz wycofania produktu z rynku. Jak poinformowano w komunikacie, organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem "prowadzą postępowanie wyjaśniające".

Zalecenia dla konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny podkreślił, że nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem.

"W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem. Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Salmonella zawarte są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/choroby-zakazne2 pod hasłem 'SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE'" - napisano.

OGLĄDAJ: Trwa pogrzeb posła Łukasza Litewki
Ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki

Trwa pogrzeb posła Łukasza Litewki
NA ŻYWO

Ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tvn24.pl

Udostępnij:
Tagi:
SanepidGISsalmonella
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

