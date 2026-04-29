Z kraju Salmonella w melisie. Jest ostrzeżenie Alicja Skiba |

GIS i NASK podpisali porozumienie

Bakterie Salmonella spp. wykryto w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w jednej z pięciu próbek liści melisy firmy Kawon.

"Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. rąk) w wyniku kontaktu z produktem" - przekazał GIS w komunikacie.

— Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) April 29, 2026

Skażone partie

Chodzi o liście melisy w 50-gramowych opakowaniach, których producentem jest Zakład Zielarski "KAWON- HURT" z siedzibą w Gostyniu. Wycofaniu podlegają trzy partie produktu:

Numer partii: 169.2026, data minimalnej trwałości: 28.02.2028;

Numer partii: 117.2026, data minimalnej trwałości: 28.02.2028;

Numer partii: 257.2026, data minimalnej trwałości: 31.03.2028.

Firma produkująca skażone liście, po otrzymaniu informacji od GIS, zobowiązała się do poinformowania odbiorców oraz wycofania produktu z rynku. Jak poinformowano w komunikacie, organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem "prowadzą postępowanie wyjaśniające".

Zalecenia dla konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny podkreślił, że nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem.

"W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem. Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Salmonella zawarte są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/choroby-zakazne2 pod hasłem 'SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE'" - napisano.

OGLĄDAJ: Trwa pogrzeb posła Łukasza Litewki