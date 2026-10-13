Szkło w butelkowanej wodzie. Sanepid ostrzega

Ser wycofany z obrotu Źródło wideo: GIS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały poinformowane o skardze konsumenta na obecność fragmentu szkła w produkcie pn. KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana, 330 ml" - czytamy w komunikacie GIS.

Sanepid dodał, że po "otrzymaniu informacji o skardze konsumenckiej i przeprowadzeniu wewnętrznej analizy producent na zasadzie ostrożności rozpoczął wycofanie kwestionowanej partii produktu".

Szczegóły dotyczące produktu

GIS podał, że następujący produkt został wycofany z obrotu:

Nazwa produktu: KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana, 330 ml,

Numer partii: FS224/3,

Najlepiej spożyć przed: 12/08/2027,

Producent: Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - Zakłady Produkcji Zdrojowej, Polska, ul. Solna 6, Ciechocinek 87-720.

Woda mineralna wycofana ze sprzedaży Źródło zdjęcia: GIS

Woda mineralna wycofana ze sprzedaży Źródło zdjęcia: GIS

Woda mineralna wycofana ze sprzedaży Źródło zdjęcia: GIS

Zalecenia dla konsumentów

Producent wycofuje obecnie produkty z obrotu. "Podstawą podjętych działań było jednostkowe zgłoszenie konsumenckie dotyczące obecności fragmentów szkła w opakowaniu produktu. Pomimo incydentalnego charakteru zgłoszenia producent zastosował środki ostrożności obejmujące całą wskazaną partię. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania" - zapewniono w komunikacie.

GIS apeluje, żeby nie spożywać produktów objętych ostrzeżeniem. "Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu" - czytamy.