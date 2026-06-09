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Z kraju

Partia pyłku kwiatowego wycofana. Sanepid ostrzega

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jedzenie przyprawy pyłek kwiatowy kuchnia
GIS o zagrożeniu ebolą
Źródło zdj. gł.: Okrasiuk/Shutterstock
W partii pyłku kwiatowego stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych - przekazał Główny Inspektorat Sanitarny. Sanepid przekazał, że spożycie produktu "może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów".

Według informacji GIS producent rozpoczął procedurę wycofania z rynku oraz poinformował odbiorcę kwestionowanej partii produktu. Inspektorat podkreślił, że "nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu".

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Szczegóły partii

  • Produkt: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik, 200 g
  • Numer partii i data minimalnej trwałości: 20/01/2028 7/4
  • Producent: Gospodarstwo Pasieczne ,"Sądecki Bartnik" Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże.
Pyłek kwiatowy objęty ostrzeżeniem GIS
Pyłek kwiatowy objęty ostrzeżeniem GIS
Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny
Pyłek kwiatowy objęty ostrzeżeniem GIS
Pyłek kwiatowy objęty ostrzeżeniem GIS
Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

"Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów" - przekazał Inspektorat.

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Wycofanie z rynku

GIS przekazał, że producent produktu miał rozpocząć procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu z rynku.

"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu wszczął kontrolę u producenta, a w późniejszym okresie będzie weryfikował, czy podmiot realizuje swoje działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych" - czytamy w komunikacie.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
GISSanepid
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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