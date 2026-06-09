Partia pyłku kwiatowego wycofana. Sanepid ostrzega
Według informacji GIS producent rozpoczął procedurę wycofania z rynku oraz poinformował odbiorcę kwestionowanej partii produktu. Inspektorat podkreślił, że "nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu".
Szczegóły partii
- Produkt: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik, 200 g
- Numer partii i data minimalnej trwałości: 20/01/2028 7/4
- Producent: Gospodarstwo Pasieczne ,"Sądecki Bartnik" Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże.
"Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów" - przekazał Inspektorat.
Wycofanie z rynku
GIS przekazał, że producent produktu miał rozpocząć procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu z rynku.
"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu wszczął kontrolę u producenta, a w późniejszym okresie będzie weryfikował, czy podmiot realizuje swoje działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych" - czytamy w komunikacie.