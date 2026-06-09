Partia pyłku kwiatowego wycofana. Sanepid ostrzega

GIS o zagrożeniu ebolą Źródło zdj. gł.: Okrasiuk/Shutterstock

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Według informacji GIS producent rozpoczął procedurę wycofania z rynku oraz poinformował odbiorcę kwestionowanej partii produktu. Inspektorat podkreślił, że "nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu".

Szczegóły partii

Produkt: Pyłek kwiatowy, Sądecki Bartnik, 200 g

Numer partii i data minimalnej trwałości: 20/01/2028 7/4

Producent: Gospodarstwo Pasieczne ,"Sądecki Bartnik" Sp. z o.o., Stróże 235, 33-331 Stróże.

Pyłek kwiatowy objęty ostrzeżeniem GIS Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

Pyłek kwiatowy objęty ostrzeżeniem GIS Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

"Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego uznano, że spożycie produktu zanieczyszczonego alkaloidami pirolizydynowymi na wykrytym poziomie może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów" - przekazał Inspektorat.

Wycofanie z rynku

GIS przekazał, że producent produktu miał rozpocząć procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu z rynku.

"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu wszczął kontrolę u producenta, a w późniejszym okresie będzie weryfikował, czy podmiot realizuje swoje działania naprawcze w związku ze stwierdzeniem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych" - czytamy w komunikacie.

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