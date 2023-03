Główny ekonomista Orlenu: nie jesteśmy od pomocy Polakom

My nie jesteśmy od pomocy Polakom. Jesteśmy firmą, która działa na globalnym rynku paliw - powiedział w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24 główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski. Stwierdził, że niższe ceny paliw mogłyby doprowadzić do ich braku na stacjach.

Przedstawiciel państwowego koncernu mówił o cenach paliw na stacjach PKN Orlen. Pytany był o to, co stałoby się, gdyby na stacjach Orlenu paliwo było tańsze. - Wtedy na stacjach tego paliwa brakowałoby. My sprowadzamy, jako kraj, 30 proc. paliwa - mówił. - Kto sprowadziłby paliwo kupując je drożej, aby sprzedać taniej? - pytał.

- Generalnie byśmy więcej lali do baku. Są klienci, którym opłaca się to paliwo, kupić, wywieźć, przewieźć, zmagazynować i tak dalej - stwierdził. Na pytanie, czy aby na pewno Polacy konsumują więcej paliwa względem 2019 roku, czyli roku poprzedzającego pandemię, odpowiedział, że: "nie".

Pytania o wysokie ceny

Dopytywany dlaczego, w 2022 roku miałoby brakować paliwa, odpowiedział, że należy "wyjść trochę poza krajowy rynek". - My funkcjonujemy na rynkach globalnych. Paliwo wędruje, paliwo można przywieźć z dowolnego miejsca na świecie i sprzedać w dowolnym innym miejscu. Jak się spojrzy na mapę, to widać, że te tankowce krążą. Było tak, że w czasie pandemii wyłączono dużo mocy rafinerii, był spadek popytu - mówił. Dodał, że "w skali świata, to jest tak jakby 1/4 Europy wyłączono z produkcji".

- Po tym popyt się odbił, wrócił do dawnych poziomów, a rafinerii nie było. Już w czwartym kwartale 2021 roku mieliśmy problem na rynku diesla. Wojna ten problem spotęgowała - ocenił.

"My nie jesteśmy od pomocy Polakom"

Podkreślił, że "zarząd spółki nie może działać na jej niekorzyść". - Jeżeli na rynku ceny kształtują się tak, że generują duże zyski, to sprzedawanie towaru po niższych cenach jest działaniem na jej szkodę - powiedział.

Pytany o to, czy PKN Orlen jest narodowym czempionem, który chce pomagać Polakom czy firmą komercyjną, która chce zarabiać, odpowiedział: "my nie jesteśmy od pomocy Polakom". - Jesteśmy firmą, która działa na globalnym rynku paliw. Biorąc pod uwagę, że cena hurtowa w Europie jest dla wszystkich taka sama, my sprzedajemy paliwa najtaniej w Europie - zaznaczył.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24