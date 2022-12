Glapiński o tym, jak poradzić sobie z otaczającą rzeczywistością. "To naprawdę człowieka uspokaja"

Gdy odczuwamy brak miłości, a nie ma w pobliżu kogoś, komu moglibyśmy zaufać, to kupcie sobie psa, kota. To bardzo uspokaja - zalecał podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zdaniem szefa polskiego banku centralnego w trudnych czasach pomóc może również "dobra książka i spotkania z rodziną". Poradził również, by "nakierować swój sposób myślenia na dobre elementy".