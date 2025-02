Glapiński o stopach procentowych. "Nie ma obecnie żadnych przesłanek"

Glapiński o zmianie stóp procentowych

Powiedział też, że aktualnie wszystkie prognozy, w tym rządu polskiego, instytucji międzynarodowych niezależnych analityków rynkowych są zgodne co do tego, że w bieżącym roku inflacja będzie nadal istotnie przewyższała cel NBP. - Dlatego, nie ma obecnie żadnych przesłanek dla zmiany stóp procentowych - podkreślił.

Jak przekazał szef NBP, Polska gospodarka jest w fazie ożywienia, co jest czynnikiem inflacyjnym. - W warunkach szybszego wzrostu popytu sprowadzenie inflacji do celu może trwać dłużej. (...) Płace w gospodarce rosną bardzo szybko. W sektorze przedsiębiorstw roczny wzrost wynagrodzeń w ostatnich miesiącach nadal kształtował się w pobliżu 10 procent (...) Szybki wzrost płac przyczynia się oczywiście do szybkiego wzrostu cen usług - powiedział. Dodał, że w grudniu wzrost cen usług wyniósł 6,6 proc. rok do roku, co powoduje, że inflacja bazowa cały czas jest na wysokim poziomie.