Znana marka wycofuje kosmetyk dla dzieci. Ostrzeżenie
"Do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpłynęły informacje od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26 dotyczące zgłoszenia podjęcia dobrowolnej decyzji o wycofaniu z obrotu produktu kosmetycznego" - przekazał GIS w komunikacie.
Wycofane chusteczki dla dzieci
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care
- Marka: TZMO/Bella Baby Happy
- Numer partii: 0428 M394441 oraz 0428 M394442
- Data produkcji: 27-28.10.2025
- Data ważności: 04-2028
Zalecenia dla konsumentów
"W związku z napływającymi reklamacjami wewnętrzne laboratorium spółki przeprowadziło analizę czystości mikrobiologicznej produktów, w wyniku której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży, w tym obecność Candida albicans, zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN ISO 17516" - przekazał Inspektorat w komunikacie.
"Produkt może stanowić potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkownika, w szczególności u osób z wrażliwą lub uszkodzoną skórą" - ostrzega GIS.
Ostrzeżenia GIS
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.
Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.
