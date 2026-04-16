Znana marka wycofuje kosmetyk dla dzieci. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie GIS: chusteczki dla dzieci

"Do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpłynęły informacje od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26 dotyczące zgłoszenia podjęcia dobrowolnej decyzji o wycofaniu z obrotu produktu kosmetycznego" - przekazał GIS w komunikacie.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące kosmetyków: przekroczenie dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży w produkcie Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care.https://t.co/9TDOXOLkxk — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) April 15, 2026 Rozwiń

Wycofane chusteczki dla dzieci

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care

Marka: TZMO/Bella Baby Happy

Numer partii: 0428 M394441 oraz 0428 M394442

Data produkcji: 27-28.10.2025

Data ważności: 04-2028

Zalecenia dla konsumentów

"W związku z napływającymi reklamacjami wewnętrzne laboratorium spółki przeprowadziło analizę czystości mikrobiologicznej produktów, w wyniku której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży, w tym obecność Candida albicans, zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN ISO 17516" - przekazał Inspektorat w komunikacie.

"Produkt może stanowić potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkownika, w szczególności u osób z wrażliwą lub uszkodzoną skórą" - ostrzega GIS.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

