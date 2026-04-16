Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Znana marka wycofuje kosmetyk dla dzieci. Ostrzeżenie

|
dziecko dlon chlopiec shutterstock_1347496829
Ostrzeżenie GIS: chusteczki dla dzieci
Źródło: GIS
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu chusteczek dla dzieci Bella Happy Aqua Care. Decyzję podjęto z powodu przekroczenia dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży.

"Do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpłynęły informacje od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26 dotyczące zgłoszenia podjęcia dobrowolnej decyzji o wycofaniu z obrotu produktu kosmetycznego" - przekazał GIS w komunikacie.

Wycofane chusteczki dla dzieci

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Nazwa produktu: Chusteczki dla dzieci Bella Happy Aqua Care
  • Marka: TZMO/Bella Baby Happy
  • Numer partii: 0428 M394441 oraz 0428 M394442
  • Data produkcji: 27-28.10.2025
  • Data ważności: 04-2028
Źródło: GIS

Zalecenia dla konsumentów

"W związku z napływającymi reklamacjami wewnętrzne laboratorium spółki przeprowadziło analizę czystości mikrobiologicznej produktów, w wyniku której stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych limitów liczby mezofilnych bakterii tlenowych oraz pleśni i drożdży, w tym obecność Candida albicans, zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN ISO 17516" - przekazał Inspektorat w komunikacie.

"Produkt może stanowić potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkownika, w szczególności u osób z wrażliwą lub uszkodzoną skórą" - ostrzega GIS.

Handel

Ostrzeżenia GIS

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artem Oleshko/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ostrzeżeniadzieciwycofane produktyGIS
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

