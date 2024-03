Wielka sieć wycofuje produkt. "Nie należy go spożywać"

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu obecności wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) w jednej partii truskawek pochodzących z Maroka. Urząd apeluje, by nie spożywać produktu ze względu na ryzyko wystąpienia wirusowego zapalenia wątroby typu A. O wycofaniu truskawek poinformowała w komunikacie skierowanym do klientów Biedronka.

Szczegóły dotyczące produktu

Komunikat Biedronki

GIS: trwa postępowanie wyjaśniające

Objawy zakażenia

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

"Poważne zagrożenie" dla zdrowia publicznego

W poniedziałek władze sanitarne Hiszpanii po raz kolejny wykryły wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) w ładunku marokańskich truskawek, o czym poinformował Związek Rolnictwa i Hodowli (ULR) z Walencji. "W nowej dostawie truskawek z Maroka wykryto wirusa WZW typu A. To drugi z rzędu taki przypadek w ciągu zaledwie dziewięciu dni" - napisała w komunikacie dyrekcja ULR. Stowarzyszenie hiszpańskich rolników wezwało władze państwowe i kierownictwo UE "do działań służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego" konsumentów. Według hiszpańskiej organizacji konsumentów FACUA w piątek w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) wykryty został wirus WZW typu A w dostawie truskawek z Maroka. W trakcie postępowania w ramach RASFF, jak podała organizacja, wskazano w związku z tym na "poważne zagrożenie" dla zdrowia publicznego. Władze FACUA podały, że w dalszym ciągu nie wiadomo, z którego regionu Maroka pochodziły truskawki z wirusem. Nieznana jest też marka, pod którą owoce trafiły na hiszpański rynek. Według władz hiszpańskiej organizacji konsumentów niebezpieczne dla zdrowia truskawki miały podobno trafić też "do innych państw UE". "Skąpe informacje z systemu RASFF wzbudzaja podejrzenia co do wszystkich truskawek z Maroka" - napisała dyrekcja FACUA. Po wykryciu w Hiszpanii 9 marca pierwszego przypadku wirusa WZW typu A w truskawkach z Maroka władze w Rabacie poinformowały, że przeprowadziły szczegółowe badania laboratoryjne. Wynika z nich, jak dodały, że na plantacji, z której pochodziły, nie stwierdzono żadnego przypadku skażenia owoców, wody lub zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A któregoś z pracowników.