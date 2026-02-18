Polska sieć Dino wycofuje orzechy. Ostrzeżenie

Polacy spożywają za dużo leków bez recepty i suplementów diety. Stąd akcja "Leki to nie słodycze" Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

"W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości pestycydu - tetrametryny we wskazanej partii orzechów włoskich" - napisał GIS w komunikacie.

Inspektorat podkreślił, że "stosowanie środków ochrony roślin zawierających w składzie tetrametrynę jest na terenie Unii Europejskiej nielegalne".

Orzechy włoskie wycofane ze sklepów

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g

Numer partii: P-5660/02

Najlepiej spożyć przed końcem: 04.2027

Wyprodukowano dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

Orzechy włoskie z pestycydem wycofane ze sklepów Źródło: GIS

GIS ostrzega przed partią orzechów włoskich Źródło: GIS

Trwa wycofywanie produktu

GIS podkreślił, że firma DINO Polska S.A. po otrzymaniu zawiadomienia natychmiastowo poinformowała odbiorców o zaistniałym zdarzeniu komunikatem umieszczonym w witrynie marketów oraz rozpoczęła proces wycofywania z rynku kwestionowanego produktu.

#Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: stwierdzenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – tetrametryny w orzechach włoskich, Bakaliowy Targ, 200 g. https://t.co/yEpiU8fuJe — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) February 18, 2026 Rozwiń

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające i monitoruje przebieg akcji. Konsumenci proszeni są o "niespożywanie produktu" z tej partii.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams