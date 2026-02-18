Polska sieć Dino wycofuje orzechy. Ostrzeżenie

Logo TVN24
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował w środę o wykryciu w partii orzechów włoskich Bakaliowy Targ przekroczenia dopuszczalnego poziomu pestycydu - tetrametryny. Substancja ta jest niedozwolona w Unii Europejskiej i stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów. Sieć DINO Polska rozpoczęła natychmiastowe wycofywanie produktu ze sprzedaży.

"W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości pestycydu - tetrametryny we wskazanej partii orzechów włoskich" - napisał GIS w komunikacie.

Inspektorat podkreślił, że "stosowanie środków ochrony roślin zawierających w składzie tetrametrynę jest na terenie Unii Europejskiej nielegalne".

Orzechy włoskie wycofane ze sklepów

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g
  • Numer partii: P-5660/02
  • Najlepiej spożyć przed końcem: 04.2027
  • Wyprodukowano dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
Orzechy włoskie z pestycydem wycofane ze sklepów
Orzechy włoskie z pestycydem wycofane ze sklepów
Źródło: GIS
GIS ostrzega przed partią orzechów włoskich
GIS ostrzega przed partią orzechów włoskich
Źródło: GIS

Trwa wycofywanie produktu

GIS podkreślił, że firma DINO Polska S.A. po otrzymaniu zawiadomienia natychmiastowo poinformowała odbiorców o zaistniałym zdarzeniu komunikatem umieszczonym w witrynie marketów oraz rozpoczęła proces wycofywania z rynku kwestionowanego produktu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające i monitoruje przebieg akcji. Konsumenci proszeni są o "niespożywanie produktu" z tej partii.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

