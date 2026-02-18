Polska sieć Dino wycofuje orzechy. Ostrzeżenie

"W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości pestycydu - tetrametryny we wskazanej partii orzechów włoskich" - napisał GIS w komunikacie.
Inspektorat podkreślił, że "stosowanie środków ochrony roślin zawierających w składzie tetrametrynę jest na terenie Unii Europejskiej nielegalne".
Orzechy włoskie wycofane ze sklepów
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g
- Numer partii: P-5660/02
- Najlepiej spożyć przed końcem: 04.2027
- Wyprodukowano dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
Trwa wycofywanie produktu
GIS podkreślił, że firma DINO Polska S.A. po otrzymaniu zawiadomienia natychmiastowo poinformowała odbiorców o zaistniałym zdarzeniu komunikatem umieszczonym w witrynie marketów oraz rozpoczęła proces wycofywania z rynku kwestionowanego produktu.
Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające i monitoruje przebieg akcji. Konsumenci proszeni są o "niespożywanie produktu" z tej partii.
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock