Salmonella w tatarze. Jest ostrzeżenie

"Czarny Tydzień" w szpitalach powiatowych. Protest przeciwko cięciom w ochronie zdrowia
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o wykryciu bakterii Salmonella w jednej z partii tatara wołowego sprzedawanego sieci sklepów Biedronka. Jak podkreślono w komunikacie, producent natychmiast rozpoczął proces wycofywania skażonego produktu z obrotu. "Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem" - zaapelował GIS.

GIS poinformował, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej bakterie Salmonella wykryto w badanych próbkach tatara wołowego z określonej partii. Spożycie takiego produktu może prowadzić do wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego

Tatar wycofany z obrotu

Szczegóły dotyczące produktu

  • Nazwa produktu: Tatar wołowy Kraina Mięs, 200 g;
  • Numer partii: 0992104;
  • Termin przydatności do spożycia: 21.04.2026;
  • Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A. ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06110266 WE;
  • Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S. A., Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.
Tatar z Biedronki skażony Salmonellą
Źródło: GIS
GIS ostrzega przed Salmonellą w tatarze wołowym
Źródło: GIS

Czytaj też: Znana marka wycofuje kosmetyk dla dzieci

Zalecenia dla konsumentów

"Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności produktu, uruchomił procedurę wycofania kwestionowanej partii z obrotu" - poinformował inspektorat.

Dystrybutor, Jeronimo Martins Polska S.A., również podjął działania - wycofał produkt ze sklepów Biedronka i opublikował ostrzeżenie na swojej stronie internetowej.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z producentem i monitorują proces wycofywania produktu z rynku. Konsumentom zaleca się niespożywanie tatara z partii objętej komunikatem.

Po tą używkę sięgają już 15-latki. "Skala jest zatrważająca"
"W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - przekazał GIS.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Christin Klose/Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Zobacz także:
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
Najnowsze dane z przemysłu
pieniadze PLN shutterstock_2583895627
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Samolot lądujący na lotnisku Princess Juliana
Bilety mogą mocno podrożeć. Problemy linii lotniczych
Turystyka
gaz rury gazociąg rurociąg
Ropa znów popłynie na Zachód. Europa czeka na sygnał
Ze świata
warszawa shutterstock_2589249035
Nieufność wśród firm. Polska traci na tym miliardy
Dla firm
Donald Trump w Białym Domu
Chaos w przekazie Trumpa. "Nie można ufać jego wypowiedziom"
Ze świata
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Tyle kosztuje dzisiaj paliwo
Rzym
Rząd rozważa scenariusz awaryjny. "Musimy być przygotowani"
Ze świata
Zondacrypto
Brak rady nadzorczej może utrudnić licencję Zondacrypto
Plac w zbombardowanej Gazie
Tyle ma kosztować odbudowa Strefy Gazy. Nowe szacunki
Ze świata
Donald Tusk, Emmanuel Macron
Tusk i Macron o atomie. "Zaufanie w pewnym sensie ponadczasowe"
Peter Magyar
Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"
Ze świata
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Merz zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego
Ze świata
melbourne shutterstock_1663195372
Banki się tego boją. "Instytucje finansowe muszą podwoić wysiłki"
Tech
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
KE ostro o decyzji USA. "Rosja nie powinna czerpać korzyści"
Ze świata
shutterstock_2402485723
Zondacrypto pod lupą UOKiK. Ponad 200 sygnałów
Stal, przemysł stalowy, Niemcy, Thyssenkrupp
Niemcy w opałach. "Nie oczekujemy już ożywienia"
Ze świata
Pokój nie przyniesie ulgi dla rynków energetycznych
"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"
Maja Piotrowska
Donald Trump
Trump uderza we własnego ministra. "Totalnie się myli"
Ze świata
Sławomir Mentzen
Atak hakerski na partię Mentzena. Rzecznik komentuje
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Spółki masowo biją prognozy. Nowe dane
Rynki
Komisja Europejska
Powrót pracy zdalnej? Komisja Europejska rekomenduje
Ze świata
Teheran, Iran
Brak postępów w rozmowach. Iran odrzuca "nierealistyczne" żądania USA
Ze świata
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy bezradne wobec kryzysów
Ze świata
Google
Google rzuca wyzwanie Nvidii. W grze nowe układy AI
Tech
Reklama Zondacrypto na budynku Centrum Olimpijskiego
"Skala możliwego oszustwa jest bardzo duża"
shutterstock_1124684525
"Zasady muszą być jasne". Organizator koncertów z gigantyczną karą
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Płace, bezrobocie i produkcja przemysłowa. Najważniejsze dane
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Awaria płatności w Polsce
zlotowki Bitcoin
"Ta giełda była tykającą bombą zegarową"

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica