Salmonella w tatarze. Jest ostrzeżenie
GIS poinformował, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej bakterie Salmonella wykryto w badanych próbkach tatara wołowego z określonej partii. Spożycie takiego produktu może prowadzić do wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego
Tatar wycofany z obrotu
Szczegóły dotyczące produktu
- Nazwa produktu: Tatar wołowy Kraina Mięs, 200 g;
- Numer partii: 0992104;
- Termin przydatności do spożycia: 21.04.2026;
- Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A. ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06110266 WE;
- Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S. A., Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.
Zalecenia dla konsumentów
"Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności produktu, uruchomił procedurę wycofania kwestionowanej partii z obrotu" - poinformował inspektorat.
Dystrybutor, Jeronimo Martins Polska S.A., również podjął działania - wycofał produkt ze sklepów Biedronka i opublikował ostrzeżenie na swojej stronie internetowej.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z producentem i monitorują proces wycofywania produktu z rynku. Konsumentom zaleca się niespożywanie tatara z partii objętej komunikatem.
"W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - przekazał GIS.
Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.
