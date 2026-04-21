Z kraju Salmonella w tatarze. Jest ostrzeżenie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

GIS poinformował, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej bakterie Salmonella wykryto w badanych próbkach tatara wołowego z określonej partii. Spożycie takiego produktu może prowadzić do wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego

#Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie bakterii Salmonella w tatarze wołowym, Kraina Mięs.https://t.co/IhFJbsfFOS — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) April 20, 2026 Rozwiń

Tatar wycofany z obrotu

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Tatar wołowy Kraina Mięs, 200 g;

Numer partii: 0992104;

Termin przydatności do spożycia: 21.04.2026;

Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A. ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06110266 WE;

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S. A., Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

Zalecenia dla konsumentów

"Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności produktu, uruchomił procedurę wycofania kwestionowanej partii z obrotu" - poinformował inspektorat.

Dystrybutor, Jeronimo Martins Polska S.A., również podjął działania - wycofał produkt ze sklepów Biedronka i opublikował ostrzeżenie na swojej stronie internetowej.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z producentem i monitorują proces wycofywania produktu z rynku. Konsumentom zaleca się niespożywanie tatara z partii objętej komunikatem.

"W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - przekazał GIS.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

