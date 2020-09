Partie jaj wycofane z obrotu. "Potencjalne zagrożenie dla zdrowia"

GIS we wtorek poinformował o wykryciu pałeczek Salmonella Enteritidis w próbkach kału kur z fermy kur niosek z Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Tomasz Niewczas i związanym z tym ryzykiem zakażenia jaj. W związku z tym zdecydowano o wycofaniu kilku partii jaj. Oznaczenie na skorupce – 3PL 26111313.

Numery partii/data przydatności do spożycia:

- nr partii/data przydatności do spożycia: 30.09.2020,

- nr partii/data przydatności do spożycia: 01.10.2020,

- nr partii/data przydatności do spożycia: 02.10.2020,

- nr partii/data przydatności do spożycia: 03.10.2020,

- nr partii/data przydatności do spożycia: 04.10.2020,

- nr partii/data przydatności do spożycia: 05.10.2020,

- nr partii/data przydatności do spożycia: 06.10.2020.

GIS podał, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach w ubiegły czwartek wydał decyzję administracyjną nakazującą wycofanie z rynku jaj wyprodukowanych na fermie od 2 września br., czyli dnia pobrania próbek. Zakazano również wprowadzania do obrotu jaj pochodzących z fermy, w której stwierdzono Salmonella Enteritidis.

"Stado, u którego w badaniach kału wykryto Salmonella Entritidis w dniu 14.09.2020 r. dostarczono do ubojni drobiu, z której mięso zostanie przekazane do zakładu przetwórstwa i poddane obróbce termicznej gwarantującej wyeliminowanie wszystkich serotypów Salmonella" - dodano.

GIS poinformował w komunikacie, że Zakład Pakowania Jaj Fermy Drobiu Niewczas wprowadzający jaja do obrotu, dotarł do odbiorców, do których dostarczono jaja pochodzące od kur z fermy, w której stwierdzono Salmonella Enteritidis. "Jaja wycofane z obrotu zostaną odebrane od kontrahentów" - wskazał Inspektorat. Jednocześnie zapewniono, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania przedmiotowych jaj.