Ostrzeżenie przed partią produktu. "Spożycie może prowadzić do choroby"

Banki i SKOK-i w kwietniu 2023 roku udzieliły łącznie 9,5 tysiąca kredytów hipotecznych. Oznacza to spadek o 40,3 procent w porównaniu do sytuacji sprzed roku - wynika ze środowych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W tym okresie wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o 39,2 procent do 3,394 miliarda złotych.