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Z kraju

Herbatniki z akryloamidem. Znana sieć wycofuje produkt

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował w czwartek o wycofaniu z rynku partii herbatników Bonitki Petit Beurre sprzedawanych w sieci Biedronka. Powodem decyzji jest stwierdzenie podwyższonego poziomu akryloamidu w produkcie.

"W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono podwyższony poziom akryloamidu w jednej partii herbatników Bonitki Petit Beurre określonej poniżej" - przekazał Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

Według oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH spożycie tej partii może negatywnie wpłynąć na zdrowie konsumentów.

Herbatniki wycofane ze sklepów

Ostrzeżenie GIS dotyczy poniższego produktu:

  • Produkt: Herbatniki Petit Beurre, 400 g,
  • Marka: Bonitki,
  • Numer partii i data minimalnej trwałości: 6104037121 01-10 - 13/04/2027,
  • Importer: YARYCH IMPORT EKSPORT SP. Z O.O., Lwowska 38, 40-389 Katowice.
Biedronka wycofuje herbatniki. Ostrzeżenie GIS
Biedronka wycofuje herbatniki. Ostrzeżenie GIS
Źródło zdjęcia: GIS
Herbatniki wycofane z Biedronki. Ostrzeżenie GIS
Herbatniki wycofane z Biedronki. Ostrzeżenie GIS

GIS monitoruje sytuację

GIS poinformował, że producent - Cukiernia Yarych - podjął działania naprawcze, mające na celu utrzymanie poziomu akryloamidu w produktach na właściwym poziomie. Podmiot na bieżąco kontroluje parametry wypieku, stosuje enzymy ograniczające powstawanie akryloamidu oraz okresowo zleca badania w niezależnym, akredytowanym laboratorium.

Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci Biedronka, przekazał, że regularnie monitoruje zawartość akryloamidu w herbatnikach Bonitki Petit Beurre i dotychczas nie odnotował przekroczeń poziomów odniesienia. Niemniej, w porozumieniu z dostawcą, firma zdecydowała o prewencyjnym wycofaniu kwestionowanej partii produktu ze sprzedaży.

"W dniu 18.06.2026 wysłane zostało polecenie wycofania dla kwestionowanej partii produktu HERBATNIKI BONITKI PETIT BEURRE 400g z datą ważności 13.04.2027 i nr partii 6104037121 01-10 i tym samym rozpoczęła się procedura wycofania tej partii ze sprzedaży z sieci sklepów Biedronka" - przekazał GIS.

Zalecenia dla konsumentów

"Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie" - zaapelował inspektorat.

Akryloamid jest związkiem, który powstaje naturalnie podczas obróbki termicznej produktów zawierających węglowodany, takich jak pieczywo czy ciastka. Choć przepisy nie określają dopuszczalnych limitów jego zawartości, ustalone są tzw. poziomy odniesienia. W przypadku ich przekroczenia Inspekcja Sanitarna każdorazowo przeprowadza ocenę ryzyka dla zdrowia konsumentów.

Na podstawie wyników badań próbki urzędowej oraz opinii ekspertów PZH, wskazana partia herbatników została uznana za niezgodną z wymaganiami bezpieczeństwa żywności. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu prowadzony przez zaangażowane podmioty.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
GISBiedronka
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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