Brak higieny i niewłaściwe składowanie żywności. Wakacyjne lokale pod lupą
Jak wyjaśniła Joanna Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego, większość zastrzeżeń zgłoszonych przez inspektorów w trakcie kontroli dotyczyła warunków sanitarnych. Inspektorzy odnotowywali m.in. niewłaściwe przechowywanie żywności i nieprzestrzeganie przez personel podstawowych zasad higieny. W części obiektów brakowało również dokumentów potwierdzających stan zdrowia pracowników.
Kontrole internwencyjne
- Kontrole prowadziliśmy zarówno w ramach planowych działań, jak i w odpowiedzi na zgłoszenia interwencyjne. Tych ostatnich było około 400 - powiedziała Kucharska.
Podkreśliła, że laboratoria regularnie badają wybrane produkty spożywcze, m.in. pod kątem obecności drobnoustrojów chorobotwórczych.
- Dane o zachorowaniach i chorobach zakaźnych pokazują, że każdego roku, niezależnie od tego, czy jest to okres wakacyjny, czy inna pora roku, odnotowujemy przypadki zatruć i zakażeń pokarmowych - zaznaczyła.
Lokale wakacyjne pod lupą
Kucharska zapewniła, że Państwowa Inspekcja Sanitarna reaguje na każde zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości lub wątpliwości związanych z bezpieczeństwem żywności. Informacje takie przekazują zarówno osoby przebywające na wypoczynku, jak i rodzice dzieci korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku.
Nadzorem objęto również duże imprezy masowe, festiwale oraz inne wydarzenia organizowane na terenie całego kraju. W zakresie gastronomii i sprzedawanej podczas tych wydarzeń żywności nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości.
- Jeżeli wykrywamy błędy lub uchybienia, naszym pierwszym działaniem jest informowanie, edukowanie i rozmowa z przedsiębiorcami - wskazała.