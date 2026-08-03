Z kraju Brak higieny i niewłaściwe składowanie żywności. Wakacyjne lokale pod lupą Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

GIS. Paweł Grzesiowski: od lipca w aplikacji mObywatel można zgłaszać nieprawidłowości w obiektach gastronomicznych Źródło zdj. gł.: PaulSat/Shutterstock

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Jak wyjaśniła Joanna Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego, większość zastrzeżeń zgłoszonych przez inspektorów w trakcie kontroli dotyczyła warunków sanitarnych. Inspektorzy odnotowywali m.in. niewłaściwe przechowywanie żywności i nieprzestrzeganie przez personel podstawowych zasad higieny. W części obiektów brakowało również dokumentów potwierdzających stan zdrowia pracowników.

Kontrole internwencyjne

- Kontrole prowadziliśmy zarówno w ramach planowych działań, jak i w odpowiedzi na zgłoszenia interwencyjne. Tych ostatnich było około 400 - powiedziała Kucharska.

Podkreśliła, że laboratoria regularnie badają wybrane produkty spożywcze, m.in. pod kątem obecności drobnoustrojów chorobotwórczych.

- Dane o zachorowaniach i chorobach zakaźnych pokazują, że każdego roku, niezależnie od tego, czy jest to okres wakacyjny, czy inna pora roku, odnotowujemy przypadki zatruć i zakażeń pokarmowych - zaznaczyła.

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Lokale wakacyjne pod lupą

Kucharska zapewniła, że Państwowa Inspekcja Sanitarna reaguje na każde zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości lub wątpliwości związanych z bezpieczeństwem żywności. Informacje takie przekazują zarówno osoby przebywające na wypoczynku, jak i rodzice dzieci korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku.

Nadzorem objęto również duże imprezy masowe, festiwale oraz inne wydarzenia organizowane na terenie całego kraju. W zakresie gastronomii i sprzedawanej podczas tych wydarzeń żywności nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości.

- Jeżeli wykrywamy błędy lub uchybienia, naszym pierwszym działaniem jest informowanie, edukowanie i rozmowa z przedsiębiorcami - wskazała.