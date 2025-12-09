"Budowa będzie mogła ruszyć z kopyta. Jeszcze w grudniu". Tusk o ważnej decyzji

Donald Tusk: będzie zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w celu budowy elektrowni jądrowej

- Dzisiaj będzie ta pozytywna decyzja. Komisja Europejska wyraża zgodę na pomoc publiczną na budowę elektrowni jądrowej w Polsce - powiedział premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów.

Jak wyjaśnił, "trwają jeszcze drobne formalności, ale dosłownie za chwilę będziemy mieli oficjalne potwierdzenie" .

- To brzmi technicznie. Ale tak naprawdę ta budowa będzie mogła ruszyć z kopyta. I to jeszcze w grudniu - przekazał.

"To był warunek absolutnie niezbędny"

Jak wyjaśnił dalej premier, "są na ten cel zabezpieczone środki finansowe". - Mówimy o 60 miliardach złotych - przypomniał.

- Już w grudniu, czyli jeszcze w tym roku pierwsze 4,6 miliarda złotych w papierach skarbowych - to co zabezpieczyliśmy wspólnie z ministrem finansów - trafi już do zainteresowanego podmiotu. To znaczy budowa rusza i jak się domyślacie państwo, to był warunek absolutnie niezbędny - stwierdził Donald Tusk.

Elektrownia jądrowa w Polsce. Decyzja Sejmu

Sejm uchwalił w lutym ustawę o dokapitalizowaniu z budżetu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) kwotą do 60 miliardów złotych, co ma być wkładem do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Warunkiem dokapitalizowania jest zgoda Brukseli na pomoc publiczną.

Obecna wersja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW, z należącą w 100 proc. do Skarbu Państwa spółką Polskie Elektrownie Jądrowe jako inwestorem i operatorem. Jako partnera dla pierwszej elektrowni poprzedni rząd wskazał konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Ma ona powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Rząd zakłada, że 30 proc. kosztów budowy zostanie pokryte ze środków własnych inwestora, na które złoży się przewidziane przez ustawę dokapitalizowanie, a 70 proc. - długiem, zaciągniętym w instytucjach finansowych.

Zgodnie z ostatnimi deklaracjami pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy reaktor ma nastąpić w 2028 r. Początek komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku planuje się na 2036 r.

