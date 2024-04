Gigant likwiduje fabrykę w Polsce. Jest porozumienie w sprawie odpraw

Levi Strauss & Co. likwiduje ostatnią fabrykę w Europie

Na początku kwietnia Levi Strauss & Co. poinformował, że produkcja w jego zakładzie w Płocku, ostatnim w Europie, potrwa do połowy czerwca, natomiast do końca listopada fabryka zostanie zlikwidowana - oznacza to, że zwolnionych zostanie 650 osób, czyli cała załoga, składająca się w większości z kobiet. Jeszcze w trakcie negocjacji pracownicy płockiego zakładu wystosowali do zarządu Levi Strauss & Co. z siedzibą w USA, w tym do prezes Michelle Gass, pismo, w którym podkreślili, że oczekują od władz firmy "wnikliwego przeanalizowania wszystkich możliwych wariantów wsparcia dla pracowników, a głównie sprawiedliwych odpraw pieniężnych". "Prosimy Was - postawcie się w naszej trudnej sytuacji, otwórzcie swoje serca na nasze potrzeby tak, jak my zawsze z szacunkiem otwieraliśmy się na potrzeby firmy Levi Strauss & Co." - zaapelowali zatrudnieni w fabryce.