Preparat na sen wycofany z obrotu

Wycofano z obrotu produkt "Zaśnik" - podał Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF). Towar sprzedawano jako produkt leczniczy, choć nie było na to odpowiedniego pozwolenia.

Jak podano w komunikacie, GIF "wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produktu oferowanego do ogólnodostępnej sprzedaży pod nazwą 'Zaśnik' firmy Relentless sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu".

Wskazano, że "produkt ten spełnia wymagania definicyjne produktu leczniczego, niemniej jednak nie został dopuszczony do obrotu jako produkt leczniczy".

Produkt niedopuszczony do obrotu

Właściwości farmakologiczne "Zaśnika" sugerują działanie lecznicze. Preparat jest oferowany w postaci tak zwanego dyfuzora, czyli urządzenia do aromaterapii. W jego skład wchodzi melatonina, stosowana w produktach leczniczych dopuszczonych do sprzedaży na terytorium kraju, wydawanych bez recepty.

"Prezentacja oferty ww. produktu na stronach internetowych w jego opisie zawiera wskazania przypisane produktom leczniczym. W związku z tym przedmiotowy produkt powinien posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu umożliwiające legalny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasem był on sprzedawany jako suplement diety" - wyjaśnił GIF.

Jak dodano w komunikacie, "Zaśnik" stanowi "produkt leczniczy niedopuszczony do obrotu, który jednak został do tego obrotu wprowadzony i jest oferowany do sprzedaży ogólnodostępnej".