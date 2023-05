Kilkanaście serii leku przeciwbólowego dla dzieci wstrzymano w obrocie

"Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęły zgłoszenia z Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie i Gdańsku o licznych zgłoszeniach z ogólnodostępnych aptek o niewłaściwym w porównaniu z charakterystyką produktu leczniczego wyglądzie leku. Zawiesina znajdująca się w butelce zawierała pęcherzyki gazu, ze względu na spienienie miała zwiększoną objętość wypełniającą całe opakowanie. W kilku przypadkach zawiesina była niejednorodna i rozwarstwiona" - przekazał GIF.

Wstrzymanie w obrocie serii leku APAP dla dzieci FORTE

GIF dodał, że podmiot odpowiedzialny - US Pharmacia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - również zdecydował się na wstrzymanie serii przedmiotowego leku "do czasu zakończenia działań wyjaśniających".