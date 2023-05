Jest wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 28 kwietnia złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku - podał BFG w komunikacie. Jak dodano, to kolejny standardowy etap procedury przymusowej restrukturyzacji, a Fundusz tym samym wypełnił zobowiązanie nałożone przez Komisję Europejską.

Do czasu ogłoszenia upadłości bankiem zarządza administrator wyznaczony przez BFG. Po ogłoszeniu upadłości przez sąd wierzyciele banku będą mogli zgłaszać roszczenia do masy upadłości.

Restrukturyzacja Getin Noble Banku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) poinformował 30 września, że rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A. Jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych.

"Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking" - napisano.