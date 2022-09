Lokaty, kredyty i 300 tysięcy kont w banku, który ma zniknąć z rynku. Co trzeba wiedzieć

Getin Noble Bank przejdzie przymusową restrukturyzację. W najbliższy poniedziałek działalność banku ma zostać przeniesiona do wspólnego banku Bankowego Funduszu Gwarancyjny i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych. Co stanie się z lokatami i kredytami? Jak będzie wyglądać logowanie i dostęp do konta? To tylko niektóre pytania, na które odpowiadamy poniżej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) poinformował w piątek, że rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A. Jego działalność 3 października br. zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych.

Poniżej odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z restrukturyzacją.

Czy Getin Bank i Getin Noble Bank to to samo?

Getin Bank jest marką bankowości detalicznej należącą do Getin Noble Bank, który jest w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce pod względem aktywów.

Według szacunkowych danych, o których poinformowano na piątkowej konferencji prasowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bank ma 300 tys. aktywnych kont osobistych.

Upadłość Getin Noble Bank. Co z lokatami i oszczędnościami?

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski podkreślił, że "dla klientów Getin Noble Bank nic się nie zmienia". Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września br. są klientami Getin Noble Banku, w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking.

- To jest najważniejsza wiadomość. Klienci nie muszą się o nic martwić, wszystkie środki są bezpieczne, w tym również depozyty, które nie są objęte gwarancją BFG - zapewniał.

Zgodnie z ustawą BFG gwarantuje depozyty o wartości do 100 tysięcy euro. Przymusowa restrukturyzacja oznacza, że gwarantowane są też środki powyżej tej kwoty.

Uruchomiono całodobową infolinię dla klientów indywidualnych pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01. Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 pod numerami +48 608 019 700 lub +48 32 604 30 25.

Czy pieniądze z Getin Noble Bank są w BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny)?

W ramach przymusowej restrukturyzacji do nowego podmiotu przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty. - Wszystkie środki, wszystkie pasywa banku zostaną przeniesione do Banku BFG - mówił Tomaszewski.

Na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Bank oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów Getin Noble Bank i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia.

Z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Zdaniem prezesa BFG w przypadku upadłości Getin Noble Banku ten koszt wzrósłby do 35 mld zł.

"Przymusowa restrukturyzacja pozwala ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 39,5 mld zł" - podkreślono.

Getin Noble Bank zmieni się w VeloBank. Jak będzie wyglądać logowanie i dostęp do konta?

Obsługa klientów Getin Noble Banku na razie nie zmieni się. Oznacza to, że klienci, tak jak dotychczas, mogą korzystać z bankowości internetowej i mobilnej oraz placówek banku. - Obsługa klientów nie zmienia się, ani w tym okresie przejściowym, mam na myśli ten weekend, ani po 3 października, kiedy to nastąpi przeniesienie pasywów i wybranych aktywów do nowego banku - tłumaczył prezes BFG.

- Nie zmienia się w tej chwili szyld oddziałów, adresy stron internetowych pozostają te same, logowania do bankowości mobilnej i internetowej również będą działały. Będą działały karty, bankomaty, przelewy - wyliczał Tomaszewski.

BFG w tej chwili jest w trakcie rejestracji zmiany nazwy. - Docelowo bank będzie działał pod nazwą VeloBank, ale o tym będziemy jeszcze informować w stosownych komunikatach, kiedy formalności zostaną dopełnione - przekazał prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Getin Noble Bank bankrutuje. Co z kredytami hipotecznymi i konsumenckimi?

W ramach przymusowej restrukturyzacji do nowego podmiotu zostaną przeniesione też kredyty w polskiej walucie. Z kolei kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostaną w Getin Noble Banku. Klienci Getin Noble Bank z kredytami walutowymi będą obsługiwani przez Bank BFG S.A.

Sytuacja kredytobiorców nie ulega jednak zmianie. "Należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian" - podkreślił BFG w komunikacie.

Piotr Tomaszewski podczas piątkowej konferencji był dopytywany, co z trwającymi sprawami frankowymi w sądach. Jak przekazał, BFG analizuje możliwość zawieszania tych spraw. - To jest w tej chwili analizowane, zgodnie z naszym mandatem i uprawnieniami ustawowymi. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, jakie będą nasze kroki w stosunku do frankowiczów - powiedział Tomaszewski.

- Sama instytucja resolution (przymusowa restrukturyzacja) i tak nie pozwala na egzekwowanie prawomocnych wyroków z podmiotu rezydualnego (w restrukturyzacji - red.). To może nastąpić dopiero po ogłoszeniu upadłości - wskazywał.

Co to oznacza? Kłopoty w egzekwowaniu ewentualnego pozytywnego dla klienta wyroku sądu w sprawie kredytu walutowego.

Co stanie się z akcjami Getin Noble Banku?

Getin Noble Bank wyjaśnił, że zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje Getin Noble Banku, podobnie jak obligacje podporządkowane "zostały umorzone".

- Logika przymusowej restrukturyzacji w Unii Europejskiej opiera się na sprzeciwie wobec modelu: zyski prywatne, a straty publiczne, to oznacza, że w pierwszej kolejności za przymusową restrukturyzację i straty banku muszą zapłacić właściciele, dlatego też w procesie restrukturyzacji na pokrycie strat w pierwszej kolejności umarzane są akcje właścicielskie, w drugiej kolejności obligacje wyemitowane przez Getin Noble - tłumaczył Piotr Tomaszewski.

To oznacza, że osoby, które wcześniej zainwestowały w akcje Getin Noble Banku, stracą swoje pieniądze.

