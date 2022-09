"Przymusową restrukturyzację robi się po to, żeby klientów ochronić"

Getin Noble Bank przestaje istnieć. - Wszystkie pieniądze klientów są bezpieczne, nawet te, które nie byłyby objęte ochroną w przypadku upadłości - mówiła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 ekonomistka Hanna Cichy z Polityki Insight, analityczka do spraw gospodarczych. Jak wskazała, "tak naprawdę szyld będzie jedynym, co dla klienta się zmieni".

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) poinformował w piątek, że rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A. Jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych.

- Trudno mówić o zaskoczeniu, to jest w zasadzie coś, czego wszyscy spodziewali się od bardzo dawna. Getin był w bardzo trudnej sytuacji kapitałowej, finansowej od bardzo dawna. Nie pomaga mu na pewno sytuacja gospodarcza, sytuacja na rynku, rosnące ryzyko spłacalności kredytów - komentowała we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Hanna Cichy z Polityki Insight, analityczyka do spraw gospodarczych.

"Wszystkie depozyty klientów są bezpieczne"

Jak wskazywała, "tak naprawdę z punktu widzenia klientów, czy rynku nie stało się tak dużo".

- Przymusową restrukturyzację robi się właśnie po to, żeby klientów ochronić i to, co się teraz będzie działo, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny i System Ochrony Banków Komercyjnych przejmą kontrolę nad aktywami Getinu. Ten podmiot zmieni nazwę i tak naprawdę szyld będzie jedynym, co dla klienta się zmieni. Wszystkie pieniądze klientów są bezpieczne, nawet te, które by nie były objęte ochroną w przypadku upadłości - tłumaczyła Cichy.

- Wszystkie depozyty klientów są bezpieczne, to jest najważniejsza wiadomość dla klientów - podkreśliła.

BFG podał, że docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Bank S.A., będzie działał pod nazwą VeloBank S.A. "Trwa proces rejestracji zmiany nazwy, a klienci będą informowani o zmianach na bieżąco" - przekazano.

"Placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank S.A." - dodano.

Karty i bankomaty pozostają dostępne

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazał w komunikacie, że "dla klientów GNB nic się nie zmienia".

"Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking" - czytamy.

Wskazano, że klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. "Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian" - podkreślono.

Źródło: TVN24 Biznes