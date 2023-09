Media: stanowisko męża minister Rzeczkowskiej w państwowej spółce nie istnieje

Co robi w ARP mąż minister Magdaleny Rzeczkowskiej?

Następnie dodała, że na początku sierpnia zadzwoniła do ARP, by zapytać Sebastiana Rzeczkowskiego, na jakim stanowisku obecnie pracuje. "W centrali usłyszeliśmy, że mamy kierować zapytanie mailowo, a potem, że Rzeczkowski jest na urlopie, tak samo jak jego przełożony. W całej ARP nie znalazł się nikt, kto byłby skory do podniesienia słuchawki. Przekierowano nas do rzecznika, który nie odebrał telefonu" - wskazał "Fakt".