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Z kraju

Gdzie na tanie zakupy? Różnica nawet 70 złotych między sieciami

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Piotr Woźniak, były minister gospodarki, komentuje odczyt inflacji w Polsce w czerwcu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wartość codziennego koszyka zakupowego spadła w czerwcu o niemal dwa procent w porównaniu do maja - wynika z raportu ASM SFA. Zakupy zdrożały jednak w ujęciu rocznym o prawie trzy procent.

W raporcie zwrócono uwagę, że według danych GUS inflacja w czerwcu wzrosła o 2,5 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z majem ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,5 proc.

Ceny zakupów w Polsce

Z danych ASM Sales Force Agency wynika, że w czerwcu średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła w skali miesiąca o 5,90 złotych, czyli 1,78 proc. i wyniosła 325,64 złotych.

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Spadek cen - jak wynika z analizy - odnotowano w dziewięciu sieciach, a w pozostałych czterech ceny badanych produktów były wyższe niż w maju bieżącego roku. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego odnotowano w sieci Auchan (9,10 proc.), natomiast największy wzrost w sklepach Aldi (1,89 proc.). W dwóch badanych sieciach (Auchan i Selgros Cash & Carry) średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła mniej niż 300 złotych.

Najniższą wartość koszyka w czerwcu odnotowano w sieci Auchan, gdzie średni koszt analizowanego zestawu produktów wyniósł 280,94 złotych. To o 28,12 złotych mniej niż w maju. Średnia wartość koszyka w drugiej i trzeciej sieci rankingu była wyższa odpowiednio o 7,43 złotych (Selgros Cash & Carry) oraz o 25,69 złotych (Makro Cash & Carry) względem Auchan. Najdroższe zakupy w czerwcu można było zrobić w sieci Aldi, w której zestaw produktów kosztował 350,69 złotych.

Średnia wartość koszyka

Wśród analizowanych formatów handlowych najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry (297,50 zł), następnie w hipermarketach (319,33 zł) i supermarketach (329,07 zł). Najwyższą średnią wartość koszyka odnotowano natomiast w dyskontach (343,45 zł).

W czerwcu ubiegłego roku średnia wartość koszyka wyniosła 316,43 złotych, co oznacza wzrost o 9,21 złotych, czyli o 2,91 proc. W ujęciu rocznym podwyżki objęły 10 z 13 analizowanych sieci handlowych. Największy wzrost wartości koszyka odnotowano w sieci Biedronka (9,05 proc.), a największą obniżkę odnotowano natomiast w sieci Selgros Cash & Carry, gdzie wartość koszyka spadła o 6,31 proc.

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły: nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne. ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Porównano ceny analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach.

Źródło: PAP
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Tagi:
zakupyCeny żywnościcenyProdukty spożywcze
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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