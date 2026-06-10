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Gdzie jest najtańsze paliwo? Mapa cen w Polsce zaskakuje

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Mimo limitów ustalanych w ramach rządowego programu, ceny paliw różnią się pomiędzy regionami kraju. W zależności od tego, jakie paliwo wybierzemy, najmniej zapłacimy w województwie śląskim, warmińsko-mazurskim albo świętokrzyskim - przekazał portal e-petrol.

Benzyna 95 jest obecnie najtańsza w województwie śląskim i warmińsko-mazurskim a diesel i LPG - w województwie świętokrzyskim - wynika z najnowszych danych.

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Wojna na Bliskim Wschodzie podnosi ceny

W porównaniu z ubiegłym tygodniem, średnia cena oleju napędu wzrosła o 14 gr do 6,39 zł/l. To większy wzrost niż w przypadku pozostałych rodzajów paliw - podano w komunikacie e-petrol.pl.

"Wzrost, spowodowany dalszą eskalacją bliskowschodniego konfliktu, jest jednak częściowo łagodzony przez obowiązujący jeszcze, do 15 czerwca, rządowy pakiet 'CPN'. Dwugroszowa obniżka dotyczy natomiast 95-oktanowej benzyny, oferowanej w sprzedaży detalicznej średnio po 5,92 zł/l, a jeszcze więcej powodów do zadowolenia mają kierowcy tankujący autogaz, ponieważ potaniał on o 6 groszy po poziomu 3,51 zł/l" - wskazali analitycy.

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Gdzie jest najtańsze paliwo w Polsce?

Najtańsza benzyna 95 jest aktualnie na Górnym Śląsku oraz na Warmii i Mazurach, gdzie kosztuje średnio 5,86 zł/l. Z kolei w województwie świętokrzyskim są najniższe ceny oleju napędowego i LPG, które wynoszą odpowiednio 6,30 i 3,31 zł/l.

"Najdrożej jest natomiast na Opolszczyźnie, gdzie za litr "95" płaci się przeciętnie 5,92 zł, a za tę samą ilość autogazu 3,63 zł (ta sama cena LPG dotyczy też województwa zachodniopomorskiego). Diesel z ceną 6,39 zł/l kosztuje najwięcej na Mazowszu" - dodano.

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Zgodnie ze obwieszczeniem Ministra Energii, w środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 6,46 zł. W czwartek z kolei ceny maksymalne spadną; litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a diesla - 6,43 zł.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

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Źródło: PAP
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Tagi:
PaliwoStacje paliwCeny paliwsprzedaż paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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