Rachunki za ogrzewanie w górę. Sprawdzamy, gdzie i o ile wzrosną

Choć do zimy zostało jeszcze trochę czasu, to ciepłownie w całym kraju już mają kłopoty. Wszystko przez braki węgla, który na dodatek jest rekordowo drogi. Dla mieszkańców oznacza to jedno - podwyżki, które mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent. Rządzący zapewniają, że dostrzegają problem i zapowiadają jego rozwiązanie. Gdzie i o ile wzrosną rachunki za ogrzewanie? Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w polskich miastach.

Poniżej przedstawiamy listę miejscowości, w których udało nam się dowiedzieć, czy i jakie podwyżki czekają mieszkańców. Na bieżąco będziemy ją aktualizować.

Województwo wielkopolskie

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie Sławomir Lorek poinformował, że od 11 sierpnia ciepło ma być droższe w tym mieście prawie 67 procent. - Elektrownia Konin wprowadziła podwyżkę o 120 procent i tłumaczyła tę podwyżkę cenami biomasy - tłumaczył na antenie TVN24.

Dodał, że 80 procent mieszkańców Konina korzysta z ciepła systemowego, przy czym Elektrownia Konin dostarcza ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej - 85 procent ciepła w sieci numer 1 pochodzi z elektrowni. - My, biorąc pod uwagę miks ciepła, które dostarczamy do mieszkańców - z elektrowni i ze spalarni, nie zmieniając taryfy przesyłowej, zaproponowaliśmy mieszkańcom tę podwyżkę o 67 procent, a dokładnie o 66,72 procent - powiedział.

- Chcę poinformować, że jesteśmy w trakcie taryfowania naszej taryfy przesyłowej, czyli ta podwyżka zostanie zmieniona, chociażby o wskaźnik inflacyjny naszej taryfy przesyłowej. Ten proces trwa. Nasza taryfa przesyłowa obowiązuje do końca listopada - mówił w TVN24 Lorek.

Wytłumaczył, że w związku z tym mieszkańcy Konina muszą spodziewać się kolejnej podwyżki. - Jestem w takiej sytuacji, że często trzy, cztery razy w roku informuję mieszkańców o podwyżce. Wynika to z tego, że źródło - Elektrownia Konin - składa wniosek o taryfę w swoim okresie czasowym, a MZGOK (Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi - red.) składa w swoim okresie czasowym. My w oparciu o te dwie taryfy również zmieniamy naszą taryfę wysyłową ze względu na straty, ale również jako przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją tego ciepła mamy swój proces taryfowy - powiedział.

Podwyżki dotykają też mieszkańców Nowego Tomyśla. W czerwcu br. informowaliśmy o przykładzie jednego z członków Spółdzielni Mieszkaniowej, którego rachunek za ogrzewanie i ciepłą wodę wzrósł z 600 zł w styczniu do 1100 zł obecnie.

Demonstracja mieszkańców - członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu (wideo z 15 czerwca) TVN24

Podwyżka w Nowym Tomyślu objęła łącznie ponad 5 tys. mieszkańców. Odczuli je również mieszkańcy okolicznych miejscowości np. Pniewy, Opalenica, którzy podlegają pod spółdzielnię z Nowego Tomyśla. Mieszkańcy organizowali protesty w tej sprawie.

Przedstawiciele spółdzielni choć popierali demonstracje, to mówili, że są bezradni. - Reakcja jest dla nas bardzo dramatyczna. Przede wszystkim dramatyczna jest dla ludzi, ponieważ jeżeli opłaty za mieszkanie kształtują się na poziomie 1800-2000 złotych, to centralne ogrzewanie i ciepła woda, to jest 1500-1600 złotych co miesiąc. To są w przypadku mieszkań 50-metrowych wielkości zabójcze - mówił na początku lipca br. Andrzej Funka, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. - Spółdzielnia jest wyłącznie pobierającym opłaty od mieszkańców, przekazującym - dodawał.

Województwo zachodniopomorskie

Miejska Energetyka Cieplna (MEC) w Szczecinku poinformowała, że od 16 sierpnia wprowadzona zostanie nowa taryfa, a "przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło, liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa wynosi 73,99 procent".

Z kolei Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie przekazała, że zgodnie z nową taryfą obowiązującą od 1 sierpnia "ceny i stawki opłat dla wszystkich grup taryfowych wzrosną średnio o 79 procent". - Obecnie dostawy, które do nas przychodzą są w cenie 1500 złotych netto za tonę, natomiast w ubiegłym roku te ceny kształtowały się na poziomie 300 złotych za tonę. To w prosty sposób przekłada się na podwyżkę cen dla mieszkańców, ona w tym roku wyniesie od 1 sierpnia około 79 procent - powiedział w rozmowie z TVN24, Robert Mania prezes MEC w Koszalinie.

Dopytywany o ryzyko, że ludzie mogą mieć problemy z płatnością rachunków w terminie, wskazał, że już jest obserwowany "tego rodzaju problem ze strony wspólnot". - On jest na razie delikatny, ale takie ryzyko istnieje - powiedział Mania.

Podwyżki związane są z ceną węgla 4.08| W Koszalinie podwyżka wyniesie średnio 79 %. Podwyżki weszły od 1 sierpnia. TVN24

Mieszkańcy Goleniowa już w kwietniu dowiedzieli się, że cena ciepła wzrośnie o 38 procent. To jednak najpewniej nie koniec podwyżek: mieszkańcy otrzymali informację, że korekta jest możliwa, ale dopiero w przyszłym roku.

Z podwyżkami będą musieli się również zmierzyć mieszkańcy Polanowa. Od 1 sierpnia br. koszt podgrzania 1 metra sześciennego wody kosztuje 172 zł, wcześniej było to 65 zł. - Podwyżki są powodowane wzrostem ceny paliwa węglowego (...). Cena tony węgla w roku 2021 wynosiła 420 złotych za tonę, rok 2022 mamy zakontraktowane dostawy w cenie 2100 złotych za tonę, czyli mamy pięciokrotny wzrost ceny paliwa - powiedział Wojciech Adamski, p.o. dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie. Jak wyjaśnił, paliwo stanowi 80 proc. ogólnych kosztów ogrzewania. - Stąd ta potężna podwyżka - dodał Adamski.

Drastyczne podwyżki za ciepło dla mieszkańców Polanowa TVN24

Województwo pomorskie

Jeszcze gorzej jest w Kopytkowie na Pomorzu, bo firma, która dostarcza ciepłą wodę do kranów i kaloryferów mieszkańców, kończy tę działalność. Od października sto rodzin z popegeerowskich bloków zostanie jedynie z zimną wodą. Przedsiębiorca tłumaczy, że przy obecnych cenach węgla i jego brakach w składach groziłoby mu bankructwo. Wójt zapewnia, że "nie zostawi mieszkańców" samych z kłopotem, ale przyznaje, że "nie wyczaruje infrastruktury w kilka tygodni".

W Kopytkowie od października ma nie być ogrzewania 29.07 | Firma, która dotychczas dostarczała ciepłą wodę do kranów i grzejników mieszkańców Kopytkowa na Pomorzu, kończy działalność. Od października sto tamtejszych rodzin zostanie z jedynie zimną wodą. Przedsiębiorca tłumaczy, że - przy obecnych cenach węgla i jego brakach w składach – działalność jest zwyczajnie nieopłacalna. tvn24

Województwo śląskie

Coraz więcej jest firm dostarczających ciepło w mniejszych miastach, które informują, że węgla po prostu nie ma, a jeśli jest - to drogi. Szef spółki zaopatrującej w ciepło Wojkowice w województwie śląskim poprosił miasto o pożyczkę.

- Sytuacja wygląda tragicznie. W tej chwili na placu nie mamy w ogóle węgla. Dostajemy propozycje z Indonezji, Boliwii, z innych krajów, a ceny sięgają 1700 złotych w porcie w Gdyni - powiedział Bogusław Ulanowski, prezes U&R Calor.

Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba dodał: - Mamy taki problem, że spółka U&R Calor zaopatruje w ciepło przedszkole, żłobek, zakład opieki zdrowotnej, spółkę miejską Wojkowickie Wody, miejski ośrodek pomocy społecznej, urząd miasta Wojkowice.

Problem z ciepłem w Wojkowicach TVN24

Województwo podlaskie

W Bielsku Podlaskim kończą się zapasy tańszego węgla, a to oznacza duże podwyżki za ogrzewanie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) wystawi wyższe rachunki spółdzielniom mieszkaniowym, a te mieszkańcom. Woda z kranu też będzie droższa. - Trudno się od tych obaw uwolnić. Może być taka sytuacja, że kontrakty nie będą realizowane. Sam nie wykopię węgla, nie mamy własnej kopalni - powiedział Jerzy Krassowski, prezes MPEC w Bielsku Podlaskim.

Bielsk Podlaski czekają podwyżki cen ogrzewania (wideo z 21 lipca) TVN24

- Nasz sytuacja jest o tyle fatalna, że dwa lata temu przeszliśmy na ogrzewanie gazowe. (...) Jak widzimy, jaka ta cena gazu jest, to dobija to przedsiębiorstwo komunalne, czyli spółkę miejską, ale przede wszystkim dobija mieszkańców - powiedział burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz. Samorząd już wyczerpał środki, które miały pójść na opłaty za energię i surowce w całym 2022 roku. Problem w Siemiatyczach jest też z węglem w Zakładzie Energetyki Cieplnej - na sezon grzewczy potrzeba 800 ton węgla, a zakontraktowanych jest tylko 100 ton.

Siemiatyczom kończą się pieniądze na opłaty (wideo z 22 lipca) TVN24

Problemy ze znalezieniem opału w korzystnej cenie do miejskiej ciepłowni dotykają również Kolna. Na cały sezon grzewczy miasto potrzebuje około 6-7 tys. ton miału węglowego. Ten, do tej pory, kupowano za około 385 zł za tonę. W marcu br. rozstrzygnięto nowy przetarg, zgodnie z którym spółka miała dostarczać go za około 995 zł. Jednak już po zawarciu umowy cena nagle zmieniła się na 1700-1900 zł za tonę.

Wciąż trwają negocjacje ze spółką, bo ta zmieniła cenę już po zawarciu umowy. Ale jeśli rozmowy nie zakończą się pomyślnie lub nie uda znaleźć się innej firmy, która dostarczy miał, ceny energii w mieście mogą wzrosnąć nawet o 80-100 proc. Burmistrz Kolna przyznaje, że aktualny zapas miału wystarczy im na około 3 miesiące.

W Mońkach podwyżki od listopada br. mogą dotknąć ponad 1500 mieszkańców, mogą one sięgnąć nawet 400 proc. Ostateczne wysokości taryf powinny być znane w październiku. Z informacji prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach wynika, że aktualny czynsz mieszkańców wynosi od 350 do 600 zł. Jeżeli podwyżki sięgną 400 proc., to ceny za ogrzewanie wyniosą 1000-1500 zł. Jeżeli uda się wynegocjować niższe podwyżki, rzędu 200 proc., to wówczas opłaty wzrosną do 600-1000 zł.

Planowane podwyżki są spowodowane wzrastającymi cenami węgla. - Węgiel poszedł do góry. W ubiegłym roku kupiliśmy węgiel za 1,5 miliona złotych, w tym roku musimy mieć około 12 milionów złotych. W ubiegłym roku nasze koszty ogólne węgla, to były 30 procent, a w tym roku jest to 70 proc. - powiedział Zdzisław Dąbrowski, dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. - Jeszcze jak dojdzie energia, bo też są duże podwyżki, to jest grubo ponad 70 procent. Tak że takie są koszty - tłumaczył.

Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach o podwyżkach cen TVN24

Prezes spółdzielni mieszkaniowej w Mońkach wystosował petycję do rządzących o podjęcie niezbędnych kroków w celu ochrony przed skutkami fali podwyżek m.in. surowców energetycznych takich jak: miał węglowy, węgiel, gaz czy energia elektryczna.

Województwo świętokrzyskie

- U nas jest to relatywnie niewielka podwyżka, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w całym kraju (...). To jest średnio 9,9 procent dla wszystkich grup taryfowych, a różnie to jest dla poszczególnych grup taryfowych - od 5 do 15 procent - powiedział prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach Arkadiusz Bąk.

Dodał, że mają "zabezpieczoną ilość opału przy dobrych cenach" i "do końca roku powinno wystarczyć". Wyjaśnił też, że należy spodziewać się wzrostu cen jeszcze w tym sezonie grzewczym. - Negocjujemy jeszcze cenę, by była jak najlepsza, by jak najtaniej można było węgiel kupić. Ale nie ma się co oszukiwać, bo te ceny urosły w taki sposób, że to się przełoży w przyszłym roku na ceny, jeszcze w tym sezonie grzewczym - podkreślił Bąk. Z ciepła dostarczanego przez MPEC korzysta 13 spółdzielni, ponad 250 wspólnot mieszkaniowych i kilkadziesiąt budynków użyteczności publicznej. Szacuje się, że jest to ok. 130 tys. mieszkańców miasta.

Bąk o podwyżkach w Kielcach TVN24

Województwo warmińsko-mazurskie

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Orzyszu przed kamerą TVN24 w połowie lipca informowali, że do końca mają zapasy miału, który powinien wystarczyć do końca sierpnia. Surowiec jest wykorzystywany do podgrzewania wody dla około 2,5-3 tysięcy mieszkańców. Co się stanie, kiedy skończą się zapasy? Zaczną się poważne problemy.

Prezes Grzegorz Sobotka przekazywał, że w ubiegłym roku za tonę miału trzeba było zapłacić 211 złotych, a w obecnym 2000 złotych. Prezes zaznaczył, że pieniędzy na zakup surowca po prostu nie ma. Szacował, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych będzie potrzebowało dodatkowych 5 milionów złotych na ten cel. Sami mieszkańcy na razie muszą płacić za ciepło o 60 procent więcej, niż rok temu. W planach są kolejne podwyżki.

Kolejne podwyżki dotykają też mieszkańców Reszla, którzy wysłali do premiera Morawieckiego i grupy polityków partii rządzącej apel, w którym proszą decydentów o "niepozostawianie ich na pastwę mrozu". Wskazują, że od października mogą zostać bez ogrzewania i ciepłej wody. W mieście za ciepło trzeba zapłacić już o 183 procent więcej, niż rok temu. Mieszkańcy alarmują, że ich domy ogrzewane są przez przedsiębiorstwo energetyczne, które używa gazu i oleju opałowego. Nie może skorzystać z ochrony taryfowej. "Wiemy, że zima i kolejne podwyżki są przed nami. Pensje, renty i emerytury nie wystarczą nam na pokrycie rosnących niebotycznie kosztów ogrzewania" - napisali mieszkańcy, którzy od rządu domagają się "podjęcia natychmiastowych działań".

Województwo łódzkie

Elektrociepłownia w Aleksandrowie Łódzkim ściga się z czasem, bo nie ma zapasów węgla. Spółka - jak mówili jej przedstawiciele na antenie TVN24 - stara się zakontraktować dostawę surowca, ale dotąd zamówienia nie dotarły. - Już teraz elektrociepłownia musi wziąć kredyt, żeby zapłacić za rekordowo drogi surowiec. Na rynkach trwa walka o węgiel, wiadomo, że będzie drogo - powiedział Jacek Lipiński, prezydent miasta. Trudna sytuacja, jak zawsze w takich przypadkach, finalnie odbije się na kieszeni mieszkańców. Aleksandrowscy samorządowcy szacują, że ceny za ciepło wzrosną o około 70 procent.

W Pabianicach też jest drożej, ale to nie koniec podwyżek. Od połowy sierpnia mieszkańcy miasta muszą za ciepło dostarczane do ich domów z miejskiej elektrociepłowni zapłacić więcej o 27 procent. To jednak - jak mówi prezes elektrociepłowni - dopiero wstęp do podwyżek, bo zarządzany przez niego podmiot za węgiel niezbędny do podgrzewania wody płaci dwa razy więcej, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Surowiec nie tylko jest droższy, ale są też problemy z jego dostępnością. Z dwóch pociągów zamówionych w czerwcu, dojechał tylko jeden. Z kolei w lipcu zamówione były trzy, przyjechał również tylko jeden.

Spółka, która zajmuje się produkcją ciepła w Kutnie przekazuje, że ma zapasy na najbliższe miesiące. Problemy z dostępem do węgla mogą się pojawić pod koniec roku. Aktualnie cena węgla - jak przekazali w rozmowie z TVN24 przedstawiciele spółki - wzrosły o około 400 procent.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzezinach nie ma pewności dostaw, ani większych zapasów. Aktualnie są dostępne oferty na zakup węgla, ale prezes spółki zwraca uwagę na inny problem - finansowy. Węgiel póki co jest, ale nie ma pieniędzy na jego zakup. Ceny w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły nawet o 700 proc. Problem jest także opał. Spółka ma go aktualnie do października, ale brakuje pieniędzy na kolejne zakupy. Istnieje obawa, że jeśli spółki dostaną dofinansowanie, to opału może zabraknąć.

Spółka w Wieluniu ma zapas do końca października. Zapewnia też o gwarancji dostaw. Spółkę także dotykają jednak problemy finansowe, ceny wzrosły czterokrotnie.

Węgiel dla łódzkich elektrociepłowni dostarcza spółka Veolia. Jej przedstawiciel, Sławomir Wieteska przekazuje, że w ostatnim czasie spółka zakupiła 190 tysięcy ton węgla spoza Europy. - Jeżeli nie nastąpią żadne nieprzewidziane sytuacje zakładamy, że będziemy dysponowali odpowiednią ilością węgla - powiedział Witeska.

Zaznaczył przy tym, że obecna sytuacja na rynku "cechuje się dużą niepewnością". Łodzianie od 13 lipca płacą o 18,58 procenta więcej za ciepło. Podwyżki wynikają przede wszystkim z rosnących cen węgla (za surowiec trzeba zapłacić dwa razy więcej, niż rok temu) między innymi w związki z inwazja Rosji na Ukrainę, co wyeliminowało z rynku dostawy surowca ze wschodu.

Sławomir Wieteska podkreślił, że skokowo wzrosły też prawa do emisji CO2. W porównaniu z zeszły, rokiem, za emisję tony dwutlenku węgla trzeba zapłacić 50 procent więcej. - Sytuacja jest dynamiczna. Stąd też dodatkowego znaczenia nabiera kwestia racjonalnego i jak najbardziej efektywnego wykorzystania paliw, w tym węgla - podkreślił przedstawiciel spółki Veolia.

Województwo małopolskie

Tarnów w 2023 roku zapłaci za energię elektryczną ponad 50 mln zł. - Jesteśmy zaszokowani tempem wzrostu tych cen, które zdaje się, że przestały być poddawane jakiejkolwiek kontroli. Zwróciłem się do mieszkańców z taką informacją, iż możemy się spodziewać wzrostu cen w przyszłym roku, które będą skutkowały większymi wydatkami miasta i to znacznie wyższymi - powiedział w rozmowie z TVN24 Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Prezydent Tarnowa o wzroście cen energii TVN24

- Dzisiaj płacimy łącznie za energię, którą zużywają wszystkie nasze szkoły, żłobki, przedszkola, oświetlamy ulicę, około 25 milionów złotych. Spodziewaliśmy się, że ten wzrost będzie istotny i sięgną te wydatki 49 milionów złotych. Ale to był stan na 1 lipca, dzisiaj jest 4 sierpnia i muszę zweryfikować tę opinię - dodał. Jego zdaniem ta kwota wzrosła o dodatkowe 10 mln zł.

UM Tarnowa

"Będą decyzje podjęte w sprawie rozwiązania tego problemu"

Money.pl pisało we wtorek, że przedsiębiorstwa ciepłownicze już wcześniej znajdowały się pod kreską, ale obecne wysokie ceny węgla i gazu mogą je dobić. A to nie są pojedyncze przypadki. W takiej sytuacji znajduje się wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju. Dla mieszkańców spółdzielni i wspólnot to bardzo zła wiadomość" - podał portal.

Przypomniał, że prezes URE zatwierdził niedawno rekordowo wysokie stawki za ogrzewanie, które wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Wiadomo już, że wzrost opłat za ciepło odczują w czynszach mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Money.pl podkreśla, że mieszkańcy już sygnalizują takie podwyżki, tymczasem sytuacja przedsiębiorstw ciepłowniczych również jest bardzo zła. Skarżą się zarówno na brak dostępu do opału, jak i fakt, że nie mają pieniędzy na jego zakup.

O te informacje był pytany we wtorek w Programie Trzecim Polskiego Radia przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Dopytywano go, czy rząd dostrzega zagadnienie i czy te podmioty mogą liczyć na jakąś pomoc.

- Dostrzegamy problem, rozmawialiśmy także na ten temat dzisiaj na Radzie Ministrów. Premier to zapowiedział, jutro jest kolejne spotkanie, zresztą takie cykliczne, które się odbywają w kancelarii premiera z udziałem odpowiednich ministrów: ministra klimatu, ministra aktywów państwowych, ministra finansów, ministra infrastruktury. Będą decyzje podjęte w sprawie rozwiązania tego problemu jakimiś rekompensatami czy dopłatami. Będą informacje jeszcze myślę w tym tygodniu, które premier i ministrowie przekażą opinii publicznej - odpowiedział Schreiber.

Dopłaty do źródeł ciepła

Do czwartku ma być gotowy projekt ustawy dotyczący wsparcia dla tych, którzy ogrzewają się innymi niż źródłami niż węgiel - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dodał też, że przewidywana pomoc to koszt 10-12 miliardów złotych, a w sumie wsparcie całego ciepłownictwa - ma kosztować 20 miliardów złotych.

- Już obecny koszt związany z walką z inflacją po stronie obniżek VAT i akcyzy jest już około 30 miliardów złotych, do tego 11,5 miliarda złotych dodatku węglowego (...), który już został rozstrzygnięty. Te kolejne (poza dodatkiem węglowym - red.) to około 10-12 miliardów złotych. Łączny koszt to około 50 miliardów złotych - koszt wszystkich ulg związanych z węglowodorami, paliwami, z ciepłem systemowym węglem, pelletem, gazem - powiedział premier.

Ustawa o dodatku węglowym 22 lipca br. została przyjęta w Sejmie. Za głosowało 261 posłów, przeciw było 36, a 149 wstrzymało się. Teraz przepisy trafiły do Senatu. Kolejne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 3-4 sierpnia. Ustawa o dodatku węglowym została wpisana do porządku obrad.

Autor:kris,bż/ams

Źródło: TVN24 Biznes, PAP